El precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, cerró la jornada en $3.630, tras haber abierto en $3.620 frente a una Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial de $3.592,03.

Con este comportamiento, la divisa estadounidense consolida una racha al alza que la llevó a superar la barrera de los $3.600 y a alcanzar niveles no vistos en más de cinco meses, en medio de tensiones fiscales internas, estrechez de liquidez y un entorno internacional más firme para el billete verde.

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Así fue la cotización del dólar durante este miércoles 25 de noviembre

La sesión de este miércoles estuvo marcada por la volatilidad desde primera hora. El dólar inició negociaciones en $3.620, lo que representó un avance inicial de $27,97 respecto a la TRM fijada por la Superintendencia Financiera en $3.592,03 (un salto de $86,11 o 2,46 % frente a la jornada previa). Durante los primeros compases de la negociación, la moneda tocó un máximo intradía de $3.654,95, mientras que el mínimo se ubicó en el nivel de apertura.

En el mercado minorista y digital, las cotizaciones también reflejaron el repunte: la compra y venta de dólares a través de plataformas digitales se ubicó en un rango entre $3.590 y $3.677.

¿Por qué ha subido el precio del dólar en el país?

De acuerdo con los expertos cuando hay incertidumbre, los inversionistas grandes venden pesos colombianos y salen corriendo a comprar dólares para protegerse. Estas son las razones reales detrás del sacudón.

Una de las principales es que el Gobierno está tramitando en el Congreso una Ley de Rescate Económico y el mercado no tiene claro cómo se van a cuadrar las cuentas del país ni si se va a controlar el déficit y la deuda.

Para los inversionistas extranjeros, si las cuentas fiscales de Colombia se ven enredadas, prestarle plata al país o tener pesos se vuelve más riesgoso. De hecho, el indicador de riesgo país de Colombia subió mucho más que el de otros países de la región en los últimos días.

Por otro lado, Colombia sigue dependiendo muchísimo de los dólares que entran por vender petróleo. En octubre, el barril de referencia Brent estaba por encima de los US$117, pero recientemente sufrió un desplome fuerte (cercano al 24%). Si el petróleo vale menos, entran menos dólares al país, y cuando un producto escasea, sube de precio.