Super Astro Sol realizó este miércoles 25 de noviembre de 2026 un sorteo para quienes apostaron a una combinación de números y un signo del zodiaco.

Los participantes pueden revisar su comprobante y comparar los datos con el resultado de la jornada, que contempla premios por cuatro, tres o dos cifras acompañadas del signo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 25 de noviembre de 2026

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal ganador: XXXXX.

Para comprobar si obtuvo el premio principal, revise que las cuatro cifras coincidan de izquierda a derecha y que el signo sea el mismo. También debe confirmar que su tiquete corresponda al sorteo Sol de este miércoles, pues cada comprobante identifica la fecha y la modalidad elegidas.

Si su número completo es diferente, todavía puede revisar las terminaciones. Acertar las tres últimas cifras y el signo permite acceder a otra categoría de premio. Lo mismo ocurre con las dos últimas cifras, siempre que estén en el orden correcto y coincida el signo zodiacal.

La combinación ganadora puede contrastarse con los canales oficiales del operador. Quien encuentre una coincidencia debe conservar su comprobante para realizar la validación y conocer el procedimiento de cobro.

¿Cómo se juega Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, se escoge un número de cuatro cifras, uno de los doce signos del zodiaco y el valor de la apuesta. El juego permite apuestas desde $500 hasta $10.000 y ofrece una modalidad para jugar con todos los signos.

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En la apuesta a un solo signo, el premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado después de descontar el IVA. El monto que recibirá el ganador depende de esa base y de las retenciones aplicables.

Las tres últimas cifras más el signo pagan 1.000 veces la base apostada. Las dos últimas cifras con el signo pagan 100 veces. Antes de comprar, revise los datos registrados y consulte las condiciones de la modalidad seleccionada.