Una difícil situación económica atraviesa el personal médico y de enfermería de la clínica Juan N. Corpas, en Bogotá. Los trabajadores aseguran que llevan cuatro meses sin recibir sus salarios y que tampoco se encuentran al día los pagos correspondientes a su seguridad social.

Pese a esta situación, el equipo asistencial continúa desarrollando sus labores y atendiendo a los pacientes. Sin embargo, la falta de ingresos ha comenzado a afectar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Laura Pedraza, terapeuta respiratoria de la institución, expresó la preocupación de sus compañeros y pidió la intervención del presidente Abelardo de la Espriella para encontrar una solución.

El llamado es al presidente Abelardo de la Espriella, que por favor nos colabore, que estamos desesperadas.

Trabajadores aseguran que ya no tienen cómo cubrir sus gastos

La falta de pago no solo representa una deuda salarial. Los trabajadores explican que deben responder por obligaciones básicas como el arriendo, los servicios públicos y la manutención de sus hijos, pero actualmente no cuentan con los recursos necesarios.

Pedraza relató las dificultades que enfrenta el personal para sostener sus hogares e incluso para desplazarse hasta sus lugares de trabajo.

Nosotras vemos por nuestras casas, por nuestros hijos, tenemos que pagar arriendo, servicios, y no tenemos cómo. No tenemos ni siquiera para ir al trabajo.

Pacientes respaldan el reclamo del personal médico

La situación también genera preocupación entre quienes acuden a la clínica para recibir atención. Algunos pacientes manifestaron su solidaridad con los trabajadores y consideran injusto que continúen prestando sus servicios sin recibir el pago correspondiente.

RELACIONADO Esto es lo que tendrá que pagar el hacker británico que filtró el videojuego Grand Theft Auto VI

Jairo Gómez, uno de los usuarios de la institución, cuestionó las condiciones en las que se encuentra el equipo asistencial y recordó que sus integrantes también tienen responsabilidades económicas.

Si no les han pagado, díganme cómo van a querer trabajar. Por más de que uno quiera, hay que pagar arriendo, hay que pagar el colegio de los hijos.

Otro paciente también expresó su inconformidad:

Si están trabajando sin sueldo, entonces me parece injusto porque ellos están trabajando y son dignos de su salario.

Nueva EPS y FOMAG adeudarían más de $4.000 millones

Desde la dirección de la clínica Juan N. Corpas señalaron que la institución atraviesa una situación financiera crítica y aseguraron que Nueva EPS y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) les adeudan, en conjunto, más de $4.000 millones.

Mientras se resuelve esta situación, los trabajadores siguen a la espera de que les paguen los salarios pendientes y se normalicen sus aportes a seguridad social.