El robo de agua en Bogotá se ha convertido en una de las problemáticas más presentes para las autoridades, quienes se encuentran adelantando estrategias para combatir el uso ilegal de este recurso y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de su protección.

Además, el Acueducto ha dado recomendaciones para promover el cuidado de la infraestructura para prevenir afectaciones en las redes de suministro y fortalecer la seguridad en los equipos de medición.

Robo de agua en Bogotá

Según la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre 2024 y octubre del 2026, se han presentado más de 1.052 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por medio de las cuales se buscan promover las acciones judiciales, operativas y comerciales contra la defraudación de fluidos.

Junto con la Policía Nacional y el Acueducto, se han intensificado los controles e intervenciones en zonas en las que históricamente se han encontrado los mayores niveles de fraude como las localidades de Engativá, Bosa y Kennedy.

Según la Alcaldía de Bogotá, durante la actual administración se han gestionado más de 15 millones de metros cúbicos de agua no facturada mediante estrategias comerciales, administrativas y penales. Además, cerca de 7,4 millones de metros cúbicos han sido recuperados, a través de la gestión, que podrían abastecer a más de 900.000 familias de estrato 3.

El balance de la Alcaldía evidenció que: en 2024 se recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos, en 2025 la cifra ascendió a 3,3 millones de metros cúbicos, lo que representó un incremento del 32 %, y la recuperación de 2,5 millones de metros cúbicos, manteniendo una tendencia sostenida en la gestión y control de pérdidas comerciales.

¿Cómo proteger los medidores de agua?

Según las recomendaciones de las autoridades, es importante conservar en buen estado las cajillas de protección del medidor, no usar concreto para asegurar el medidor ya que esto puede causar un daño mayor a la red de la acometida.

Además, se debe verificar que la protección del medidor permita realizar la lectura por parte de funcionarios de la EAAB y es necesario informar sobre cualquier movimiento sospechoso cerca de la caja del medidor.