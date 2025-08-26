Don Jediondo Sopitas entra en proceso de liquidación judicial, confirma Supersociedades

La Superintendencia de Sociedadesconfirmó que la cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. entró en proceso de liquidación judicial, luego de agotar las instancias de reorganización previstas en la Ley 1116 de 2006.

La decisión, según el comunicado, fue adoptada en audiencia celebrada el 25 de agosto de 2025.

La compañía, que se hizo popular por ofrecer platos típicos colombianos y comida internacional, cuenta con 33 establecimientos de comercio activos y 183 trabajadores directos, indica Supersociedades.

¿Por qué Don Jediondo Sopitas va a ser liquidado?

Según el reporte, con corte a junio de este año, tuvo activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones, cifras que reflejan la difícil situación financiera que enfrentaba el restaurante.

Don Jediondo Sopitas estaba bajo proceso de reorganización desde agosto de 2022. Sin embargo, la Superintendencia explicó que la empresa incumplió de manera reiterada los compromisos adquiridos, entre ellos pagos fiscales, aportes a seguridad social y gastos administrativos.

Durante el seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco audiencias en las que se verificó el incumplimiento con entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, además de un incremento en deudas relacionadas con el impuesto al consumo.

A pesar de los plazos y oportunidades otorgados, la sociedad no logró normalizar sus finanzas ni demostrar capacidad de pago.

La decisión de Supersociedades

Ante este panorama, el organismo declaró el incumplimiento definitivo del acuerdo y ordenó la apertura de la liquidación judicial.

A razón de ello, el superintendente Billy Escobar Pérez señaló: “En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de proteger el orden económico y garantizar los derechos de los acreedores”.

La Supersociedades reiteró que su compromiso es aplicar oportunamente los mecanismos de insolvencia, procurando procesos transparentes y eficaces que contribuyan a la estabilidad del sector empresarial colombiano.