Reconocida marca de ropa en Colombia desaparecerá: anunció inicio de liquidación

En las últimas horas, la Superintendencia de Sociedades confirmó que Akmios S.A.S., sociedad detrás de la reconocida marca de ropa infantil EPK, inició oficialmente un proceso de liquidación judicial.

Esto significa que la decisión pone fin a casi dos décadas de presencia en el mercado, con tiendas especializadas en varias ciudades del país.

EPK no logró superar sus deudas

De acuerdo con los estados financieros reportados con corte al 31 de diciembre de 2023, Akmios S.A.S. registró activos por $70.673 millones frente a pasivos por $174.304 millones, lo que evidenció una brecha difícil de superar.

Así las cosas, pese a intentar un proceso de reorganización empresarial, fue imposible estabilizar sus finanzas. “La sociedad decidió de manera unánime no continuar con el proceso de reorganización, razón por la cual solicitó al juez del concurso la apertura del proceso de liquidación”, se lee en el documento emitido por la Superintendencia.

El proceso se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006, norma que regula los mecanismos de insolvencia en Colombia.

Impacto de la liquidación de EPK

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que, “en este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación.

La Superintendencia actuó con celeridad y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con el fin de salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”.

En el marco del proceso, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones al liquidador, quien elaborará un inventario valorado de los activos y la determinación de los pasivos para su aprobación.

EPK, una empresa reconocida por su catálogo infantil

La compañía, fundada en 2005 en Barranquilla, centró su actividad en la comercialización de ropa y accesorios para bebés y niños, consolidándose como una de las marcas preferidas por los padres durante años.

Hoy, sin embargo, no cuenta con empleados directos ni indirectos.