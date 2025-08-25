CANAL RCN
Economía

Reconocida marca de ropa en Colombia desaparecerá: anunció inicio de liquidación

EPK, importante marca de ropa infantil en Colombia, confirmó el inicio de su proceso de liquidación judicial tras no superar sus millonarias deudas. Así lo indicó Supersociedades.

EPK entra a liquidación judicial
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
08:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Superintendencia de Sociedades confirmó que Akmios S.A.S., sociedad detrás de la reconocida marca de ropa infantil EPK, inició oficialmente un proceso de liquidación judicial.

Icónica marca de zapatos en EE.UU se declaró en quiebra y cerró sus tiendas
RELACIONADO

Icónica marca de zapatos en EE.UU se declaró en quiebra y cerró sus tiendas

Esto significa que la decisión pone fin a casi dos décadas de presencia en el mercado, con tiendas especializadas en varias ciudades del país.

EPK no logró superar sus deudas

De acuerdo con los estados financieros reportados con corte al 31 de diciembre de 2023, Akmios S.A.S. registró activos por $70.673 millones frente a pasivos por $174.304 millones, lo que evidenció una brecha difícil de superar.

Así las cosas, pese a intentar un proceso de reorganización empresarial, fue imposible estabilizar sus finanzas. “La sociedad decidió de manera unánime no continuar con el proceso de reorganización, razón por la cual solicitó al juez del concurso la apertura del proceso de liquidación”, se lee en el documento emitido por la Superintendencia.

El proceso se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006, norma que regula los mecanismos de insolvencia en Colombia.

Impacto de la liquidación de EPK

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que, “en este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación.

La Superintendencia actuó con celeridad y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con el fin de salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”.

Intentaron robar una tienda de cadena y terminaron capturados en plena huida: así pasó en Bogotá
RELACIONADO

Intentaron robar una tienda de cadena y terminaron capturados en plena huida: así pasó en Bogotá

En el marco del proceso, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones al liquidador, quien elaborará un inventario valorado de los activos y la determinación de los pasivos para su aprobación.

EPK, una empresa reconocida por su catálogo infantil

La compañía, fundada en 2005 en Barranquilla, centró su actividad en la comercialización de ropa y accesorios para bebés y niños, consolidándose como una de las marcas preferidas por los padres durante años.

Hoy, sin embargo, no cuenta con empleados directos ni indirectos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al iniciar la semana: vea la TRM de hoy 25 de agosto

Davivienda

Davivienda remata carros desde $3 millones: listado completo y, ¿cómo participar?

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025

Otras Noticias

Cundinamarca

Familia de Valeria Afanador denuncia irregularidades en el colegio y pide que se investigue a la rectora

El abogado de la Familia envió una carta a la Fiscalía 01 especializada solicitando la adopción de nuevas medidas para avanzar en la investigación y búsqueda de la menor.

Donald Trump

Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a esta ciudad de EE.UU. para limpiar el crimen

La amenaza de Trump de desplegar la Guardia Nacional a ciudad de Estados Unidos encendió la polémica.

Conciertos

J Balvin se convierte en el primer cantante del género urbano en presentarse en Vietnam

Alfredo Morelos

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Salud mental

¿Cómo reducir el estrés y cuidar la salud emocional de los estudiantes en un regreso a clases?