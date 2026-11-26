A diferencia de la prima de servicios estipulada por la ley laboral colombiana, la prima extralegal es un beneficio adicional que no nace de una imposición general del Estado, sino de la voluntad del empleador o de acuerdos específicos dentro de las organizaciones. Sin embargo, una vez pactada o entregada bajo ciertas condiciones, su pago puede volverse obligatorio e inexcusable para las compañías.

En temporadas de liquidación de prestaciones sociales, como junio y diciembre, crece la incertidumbre entre trabajadores y empleadores sobre el alcance de este ingreso extra.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la obligación de desembolsar una prima extralegal depende directamente del origen del beneficio y de la forma en que fue acordado.

¿Cuándo es obligatorio pagar una prima extralegal?

Una empresa está en la obligación legal de pagar una prima extralegal cuando el beneficio se encuentra formalizado en alguno de los siguientes escenarios:

Contrato individual de trabajo: Si en el contrato laboral firmado por ambas partes —o en un otrosí posterior— se estipula el pago de una prima adicional, indicando su monto, fórmula de cálculo y fecha de entrega, el empleador debe cumplirlo estrictamente.

Convenciones o pactos colectivos: Cuando el beneficio es resultado de una negociación sindical o de un pacto colectivo con trabajadores no sindicalizados, adquiere fuerza vinculante y su incumplimiento deriva en sanciones legales.

Reglamento interno o políticas empresariales: Si la compañía establece dentro de su manual de beneficios o reglamento interno el otorgamiento de esta prima bajo criterios objetivos (como antigüedad o cumplimiento de metas), está obligada a pagarla a quienes cumplan dichos requisitos.

Costumbre empresarial (derecho adquirido): Si una empresa paga de manera reiterada, uniforme y constante una prima adicional durante varios años sin aclarar por escrito que se trata de una mera liberalidad ocasional, la justicia laboral puede interpretarlo como un derecho adquirido que no puede eliminarse unilateralmente.

Fechas de pago de esta prima

A diferencia de la prima legal de servicios —que debe pagarse a más tardar el 30 de junio y el 20 de diciembre—, la prima extralegal no tiene una fecha fijada por la ley. El día del desembolso será exclusivamente el que hayan acordado las partes en el contrato, convención o política interna. Muchas compañías optan por pagarla junto con las primas legales, mientras que otras la programan en meses de baja liquidez para el empleado, como enero o marzo.

Otro punto clave es su incidencia en la liquidación de prestaciones sociales. Según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, los pagos ocasionales y por mera liberalidad del empleador no constituyen salario.

No obstante, para evitar que la prima extralegal sume a la base de liquidación de cesantías, vacaciones y aportes a seguridad social, debe existir un acuerdo expreso y por escrito donde se especifique que dicho beneficio no es factor salarial.