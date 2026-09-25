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Irán presenta nuevo plan a Estados Unidos para abrir Ormuz en siete días ¿Qué exige?

A su paso por la Asamblea General de la ONU los presidentes de ambos países se refirieron a la guerra utilizando “palabras mayores”.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

AFP

septiembre 25 de 2026
11:36 a. m.
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Luego de que el presidente iraní Masud Pezeshkian ofreciera un discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que dijo que su país no se “arrodillará” ante los Estados Unidos, la república islámica presentó un plan con nuevas condiciones a la administración Trump para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo máximo de siete días.

La respuesta en los mercados internacionales no se hizo esperar. Tras el disparo en la cotización del crudo registrado el jueves, la propuesta de Teherán provocó un inmediato repliegue en los precios durante la jornada del viernes.

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El articulado entregado a la Casa Blanca incluye siete exigencias concretas para pactar una tregua definitiva y destrabar la navegación en el paso estratégico por el que solía pasar el 20% del crudo, antes de que estallara el conflicto en febrero de 2026.

Entre las condiciones, según reveló The New York Times, destaca la suspensión total de hostilidades por un lapso de siete días y el bloqueo naval que Washington sostiene contra Irán, al igual que el retiro de sanciones impuestas sobre las exportaciones petroleras de Teherán y el descongelamiento de sus fondos en el exterior.

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Borrador de entendimiento no prosperó, tras desacuerdos entre Teherán y Washington:

Las autoridades iraníes se encuentran a la espera de una respuesta oficial de Washington e indicaron a la prensa internacional que China conoce y apoya el plan.

A pesar de que en junio pasado Donald Trump y Masud Pezeshkian suscribieron un borrador de entendimiento para silenciar las armas, habilitar la libre circulación fluvial y avanzar en el expediente del programa atómico iraní, desacuerdos sobre el pactado llevaron a un quiebre en la tregua.

Desde el reinicio de los enfrentamientos, Teherán asumió el control del canal marítimo bajo el argumento de salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, obligando a toda embarcación a solicitar un permiso expreso para navegar por la zona. A la fecha, se han registrado bombardeos en contra de buques que intentaron cruzar.

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