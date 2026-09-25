¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia? Estudio revela sorpresas frente a los autos a gasolina

Con los vehículos eléctricos e híbridos consolidándose firmemente en las calles del país —al representar la mitad de las matrículas nuevas de agosto según cifras de la Andi y Fenalco—, una de las dudas más frecuentes entre los compradores es el costo de proteger su inversión.

Para despejar esta incógnita, el comparador y agencia digital de seguros Seguro Canguro analizó más de 200.000 cotizaciones procesadas en su plataforma entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Los resultados del informe revelan un cambio profundo en el mercado asegurador colombiano, desmintiendo la creencia de que asegurar un vehículo impulsado por baterías representa un lujo inaccesible o un riesgo desproporcionado.

Estos son los precios de asegurar un carro eléctrico

Durante años se asumió que respaldar una tecnología emergente implicaría primas elevadas. Sin embargo, el estudio demuestra que a igual valor comercial del vehículo, asegurar un eléctrico cuesta prácticamente lo mismo —e incluso un poco menos en ciertos rangos— que asegurar un automotor tradicional a gasolina.

Por ejemplo, para vehículos valorados entre 90 y 120 millones de pesos, la opción todo riesgo más económica equivale al 2,07% del valor del carro si es eléctrico, frente al 2,13% si es de combustión. En gamas superiores, de 160 a 220 millones de pesos, la proporción es de 1,69% y 1,92% respectivamente.

Martin Alvemo, CEO de Seguro Canguro, señala que si bien la prima típica de un eléctrico —que parte desde los 2,35 millones de pesos al año— suele ser numéricamente mayor en pesos, esto responde estrictamente a que el valor de adquisición del carro es más alto en promedio (115 millones de pesos frente a los 52 millones de un modelo a gasolina).

"El sector asumía que el eléctrico era un riesgo caro de asegurar. Los datos de 2026 dicen otra cosa: a igual valor, cuesta lo mismo, y en algunos rangos un poco menos, aunque un eléctrico circule más días por estar exento de pico y placa", explica Alvemo.

El informe también detalla las particularidades que los conductores deben tener en cuenta al momento de leer su póliza. Por ejemplo, la batería principal está amparada frente a daños derivados de un siniestro vial, pero no ante fallas mecánicas o desgaste natural.

Asimismo, los cargadores domésticos solo quedan protegidos si se declaran explícitamente como accesorios en el contrato, y las asistencias viales han comenzado a evolucionar para incluir el traslado en grúa hasta la estación de carga más cercana.

A medida que el parque automotor evoluciona, el mercado asegurador colombiano se adapta paulatinamente para ofrecer productos especializados, garantizando que la transición energética en las vías del país cuente con el respaldo financiero necesario.

Marcas de carros eléctricos de furor en Colombia

El interés de los colombianos por la electromovilidad es evidente en las plataformas digitales. Mientras los eléctricos representan el 16% de las matrículas del año, alcanzan el 32% de las cotizaciones de vehículos nuevos en Seguro Canguro, lo que evidencia que el comprador de esta tecnología compara opciones el doble que el promedio.

En este panorama, el vehículo nuevo más cotizado del país para asegurar en 2026 es el Tesla Model Y, el cual duplica con creces la demanda de cotizaciones de otros modelos populares del mercado.

No obstante, el estudio advierte que el verdadero cuello de botella ya no es el costo de la póliza, sino la disponibilidad de opciones. Mientras que un usuario que cotiza un carro a gasolina recibe en mediana ofertas de 10 aseguradoras, quien cotiza un eléctrico obtiene respuestas de 8.

Entidades como Sura, Allianz y AXA Colpatria lideran el mercado al cotizar este segmento en más del 80% de los casos, mientras que otras cuatro aseguradoras apenas responden en menos de un tercio de las solicitudes.