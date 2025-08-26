CANAL RCN
La nueva medida para viajar a Europa que impactará a los colombianos: comienza en octubre

Viajar a Europa desde Colombia tendrá un cambio clave desde octubre de 2025, una medida que transformará la forma de ingresar al continente.

Requisito para viajar a Europa
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
06:56 a. m.
A partir del 12 de octubre de 2025, los colombianos que viajen a Europa se encontrarán con un nuevo requisito en las fronteras exteriores.

Se trata del sistema de entrada y salida EES (Entry/Exit System), que es un registro digital que reemplazará el sello manual en el pasaporte y que marcará un cambio importante para quienes planeen viajar por turismo o negocios a países del espacio Schengen.

Las autoridades europeas explicaron que "el nuevo sistema de entrada/salida (EES) entrará en vigor el 12 de octubre de 2025. Los países europeos que utilizan el EES implantarán progresivamente este sistema en sus fronteras exteriores". El proceso será gradual y estará completamente operativo a partir del 10 de abril de 2026.

¿Qué es el sistema EES y a quiénes aplica?

El EES es una plataforma informática de la Unión Europea que registrará electrónicamente las entradas y salidas de nacionales de terceros países —es decir, personas que no pertenecen a la UE— que realicen estancias cortas de hasta 90 días en un período de 180 días, ya sea por turismo o viaje de negocios.

Esto incluye a los viajeros colombianos que visiten destinos como España, Francia, Alemania, Italia u otros países que integran el espacio Schengen.

Con este mecanismo, no se necesitará estampar un sello en el pasaporte, pues toda la información quedará almacenada de manera digital y automática.

Así funcionará el registro en las fronteras

Cada vez que un viajero cruce una frontera exterior de Europa, el sistema recopilará:

  • Datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad).
    Información del documento de viaje (como el pasaporte).
  • Datos biométricos, entre ellos huellas dactilares y/o fotografía facial.
  • Fecha, hora y lugar de entrada o salida del espacio Schengen.

El objetivo, según la Unión Europea, es modernizar los controles fronterizos, reforzar la seguridad y agilizar los trámites.

Además, permitirá a las autoridades identificar con mayor precisión si un viajero ha excedido el tiempo de permanencia permitido.

