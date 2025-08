Estados Unidos exigiría un depósito de más de $60 millones para visas de turismo y negocios

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso sobre la mesa una propuesta que podría endurecer significativamente el proceso de obtención de visas de turismo y negocios.

La medida plantea que ciertos solicitantes paguen un depósito monetario considerable, que podría ascender hasta los 15 mil dólares, aproximadamente $61 millones.

Esta iniciativa sería para viajeros de países específicos y con el fin de combatir las altas tasas de permanencia ilegal y reforzar la seguridad.

El plan, que sería un programa piloto de 12 meses, se enfocaría en solicitantes de naciones con lo que el gobierno estadounidense considera "altas tasas de permanencia ilegal y controles internos de seguridad deficientes."

La propuesta detalla que el monto de la fianza podría ser de US$ 5.000, US$ 10.000 o US$ 15.000, dependiendo de las circunstancias individuales del solicitante.

Esta fianza sería una garantía, más que un costo fijo, que se exigiría para asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias.

¿En qué consiste el depósito, la medida de control migratorio de Estados Unidos?

El funcionamiento de este nuevo requisito es claro: el depósito tendría que ser entregado en el momento de la solicitud de la visa en el consulado correspondiente.

El monto sería devuelto íntegramente al viajero si este cumple con el tiempo de estancia autorizado y abandona el país en la fecha estipulada.

Sin embargo, en caso de que el visitante decida quedarse de forma irregular, el gobierno estadounidense podría retener el dinero para cubrir los costos asociados con su deportación.

Donald Trump y sus políticas migratorias

Esta iniciativa se suma a una serie de políticas migratorias más estrictas, reflejando una tendencia hacia el endurecimiento de los requisitos de ingreso al país.

Si bien la propuesta del depósito de US$ 15.000 para la visa de EE.UU. no aplicaría a ciudadanos de los 42 países que cuentan con el Programa de Exención de Visas, ha generado una gran inquietud en otras regiones.

La posibilidad de que el depósito de US$ 15.000 para la visa de EE.UU. se implemente ha puesto en alerta a potenciales viajeros de países donde aún no se conoce el impacto de la medida.

A la espera de que se publique la lista oficial de naciones afectadas, la propuesta continúa generando un amplio debate sobre el acceso a la nación norteamericana.