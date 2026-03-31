Servicio militar en Colombia dejaría de ser obligatorio: Gustavo Petro anunció cambios

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes 30 de marzo que el país avanza hacia el fin del servicio militar obligatorio, una de sus principales promesas de campaña.

Según explicó, en la práctica, el modelo actual ya funciona bajo un esquema voluntario, lo que marca un cambio significativo en la forma en que los jóvenes se vinculan a las Fuerzas Militares.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”. Además, agregó que este cambio ha sido posible gracias a mejoras en las condiciones económicas para quienes deciden prestar servicio.

El servicio militar pasa a ser voluntario en Colombia

De acuerdo con el jefe de Estado, el objetivo de eliminar la obligatoriedad ya se estaría cumpliendo. “Acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital”, señaló.

Este giro implica que los jóvenes en Colombia ya no estarían siendo forzados a prestar servicio, sino que lo harían por decisión propia, motivados por mejores incentivos y condiciones.

El cambio también responde a una transformación en el modelo de reclutamiento, que busca fortalecer las Fuerzas Militares con personal que ingrese de manera voluntaria, lo que podría impactar en la motivación y permanencia de los soldados.

Nuevas reglas para quienes prestan servicio

En paralelo, el Ministerio de Defensa dio a conocer detalles del Decreto 1075 de 2025, que introduce ajustes importantes. Entre ellos, se establece que quienes ya estén prestando servicio podrán extender su permanencia de forma voluntaria.

“La prórroga voluntaria del servicio militar se otorgará por una sola vez, por período mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales”, señala la normativa.

Actualmente, el servicio se mantiene en 18 meses para quienes no han terminado el bachillerato y en 12 meses para quienes sí lo han finalizado. Con este nuevo esquema, los jóvenes podrán decidir si continúan o no, dependiendo de sus intereses y de las necesidades de las Fuerzas.