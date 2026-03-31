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Servicio militar en Colombia dejaría de ser obligatorio: Gustavo Petro anunció cambios

El presidente Gustavo Petro confirmó que el servicio militar en Colombia pasa a ser voluntario y anunció nuevos cambios para quienes deseen ingresar o extender su permanencia.

Gustavo Petro- Servicio Militar en Colombia

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
06:49 a. m.
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El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes 30 de marzo que el país avanza hacia el fin del servicio militar obligatorio, una de sus principales promesas de campaña.

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Según explicó, en la práctica, el modelo actual ya funciona bajo un esquema voluntario, lo que marca un cambio significativo en la forma en que los jóvenes se vinculan a las Fuerzas Militares.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”. Además, agregó que este cambio ha sido posible gracias a mejoras en las condiciones económicas para quienes deciden prestar servicio.

El servicio militar pasa a ser voluntario en Colombia

De acuerdo con el jefe de Estado, el objetivo de eliminar la obligatoriedad ya se estaría cumpliendo. “Acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital”, señaló.

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Este giro implica que los jóvenes en Colombia ya no estarían siendo forzados a prestar servicio, sino que lo harían por decisión propia, motivados por mejores incentivos y condiciones.

El cambio también responde a una transformación en el modelo de reclutamiento, que busca fortalecer las Fuerzas Militares con personal que ingrese de manera voluntaria, lo que podría impactar en la motivación y permanencia de los soldados.

Nuevas reglas para quienes prestan servicio

En paralelo, el Ministerio de Defensa dio a conocer detalles del Decreto 1075 de 2025, que introduce ajustes importantes. Entre ellos, se establece que quienes ya estén prestando servicio podrán extender su permanencia de forma voluntaria.

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“La prórroga voluntaria del servicio militar se otorgará por una sola vez, por período mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales”, señala la normativa.

Actualmente, el servicio se mantiene en 18 meses para quienes no han terminado el bachillerato y en 12 meses para quienes sí lo han finalizado. Con este nuevo esquema, los jóvenes podrán decidir si continúan o no, dependiendo de sus intereses y de las necesidades de las Fuerzas.

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