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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 5 de noviembre de 2026

Vea los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 5 de noviembre de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
09:59 p. m.
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Este jueves 5 de noviembre de 2026 se realizaron nuevos sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los juegos de azar tradicionales de Colombia.

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Cientos de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de quedarse con alguno de los premios millonarios que entregan estas empresas.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 22 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 5 de noviembre su sorteo número 2871, con un premio mayor anunciado de 12.000 millones de pesos, además de diferentes premios secos y aproximaciones.

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Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
  • Número del sorteo: 2871
  • Premio mayor: $12.000 millones

Además del premio principal, los participantes tuvieron la posibilidad de ganar premios secos de distintas denominaciones.

Para jugar, los interesados deben adquirir un billete o una fracción en los puntos de venta autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras acompañado de una serie.

Resultados de la Lotería del Quindío del 5 de noviembre de 2026

La Lotería del Quindío también realizó su tradicional sorteo de los jueves, en el que los participantes buscaron quedarse con el premio mayor de 2.000 millones de pesos.

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Los resultados fueron los siguientes:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
  • Premio mayor: $2.000 millones

Para participar en esta lotería, los jugadores deben comprar un billete o una fracción a través de distribuidores autorizados y conservarlo para reclamar cualquier premio.

Los ganadores deben verificar que tanto el número como la serie coincidan con los resultados oficiales, especialmente cuando se trata del premio mayor.

Es importante recordar que ambas loterías realizan sus sorteos habitualmente los jueves en horas de la noche.

Los premios están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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