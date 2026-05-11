SUPER ASTRO LUNA HOY: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2026

Acertar una combinación en un juego de suerte y azar puede representar premios de diferentes valores. Sin embargo, no todos los participantes reciben la misma cantidad de dinero, pues el monto depende de las cifras acertadas, el signo zodiacal y el valor registrado en la apuesta.

Este 5 de noviembre de 2026, el Super Astro Luna realizará una nueva extracción en Colombia, en la que se seleccionarán cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

La jornada llega después de varios sorteos realizados durante los primeros días de noviembre y permitirá conocer una nueva combinación para quienes participan en esta modalidad nocturna.

Además del resultado, uno de los aspectos que genera interés entre los jugadores es la manera en que se distribuyen los premios y las diferencias económicas entre las categorías de acierto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de noviembre de 2026

Este 5 de noviembre de 2026, a las 10:50 de la noche, se realizó el más reciente sorteo del Super Astro Luna.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el miércoles 4 de noviembre la combinación ganadora estuvo conformada por el número 4074 y el signo Capricornio, correspondiente al sorteo 8294.

Según el reporte del operador, esa jornada dejó un total de 6.192 apuestas ganadoras, con premios que sumaron 450.575.300 pesos.

De ese total, 35 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que las demás correspondieron a las categorías de tres y dos últimas cifras.

Sin embargo, los resultados anteriores no permiten anticipar las combinaciones que aparecerán en las próximas extracciones, pues cada sorteo se desarrolla de manera independiente.

¿Cuánto dinero puede ganar una persona en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna cuenta con tres categorías principales de premios, determinadas por la coincidencia entre las cifras apostadas, el signo zodiacal y la combinación seleccionada durante la extracción.

La primera categoría corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal. En este caso, el juego contempla un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de 1.000 pesos que cumpla todos los requisitos de esta categoría podría representar un premio bruto de 42 millones de pesos, antes de los descuentos que correspondan.

La segunda categoría está dirigida a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden correcto, acompañadas del signo zodiacal ganador.

Para estos casos, el premio equivale a 1.000 veces el valor apostado. Así, una apuesta de 1.000 pesos podría generar un premio bruto de un millón de pesos.

La tercera categoría corresponde a los aciertos de las dos últimas cifras y el signo zodiacal. En esta modalidad, el premio equivale a 100 veces el valor apostado.

Esto significa que una apuesta de 1.000 pesos podría representar un premio bruto de 100.000 pesos.

Es importante aclarar que los valores mencionados son ejemplos ilustrativos y que los premios efectivos dependen de las condiciones de la apuesta y de las disposiciones establecidas por el operador.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.