¿El presidente Petro puede volver a subir el salario mínimo? Respuestas y advertencias

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia volvió al centro del debate económico y político luego de que el presidente Gustavo Petro planteara la posibilidad de aumentar nuevamente el ingreso base "si el Banco de la República continúa subiendo las tasas de interés". La propuesta surge tras un incremento previo del 23,7%, lo que ha generado reacciones entre analistas y expertos.

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El economista Silverio Gómez, quien fue director de Portafolio, explicó que un aumento de esta magnitud tiene impactos directos en múltiples variables macroeconómicas.

Entre ellas, destacó el incremento en los costos empresariales, posibles efectos negativos sobre el empleo y presiones adicionales sobre la inflación. Según el análisis, el salario mínimo no es un elemento aislado, sino parte de un sistema económico interdependiente.

Sobre la pregunta si el presidente tiene las facultades para expedir un nuevo decreto de aumento del mínimo, Gómez señaló que lo puede hacer, pero sería en un escenario controversial como las emergencias económicas que ha decretado recientemente.

Aunque existen mecanismos de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores para definir el salario mínimo, en la práctica podrían generarse decisiones unilaterales que posteriormente enfrenten revisión judicial.

Impacto del salario mínimo en inflación y empleo

Los especialistas coinciden en que un aumento significativo del salario mínimo puede generar un efecto en cadena. Al elevarse los costos laborales, muchas empresas podrían optar por reducir personal o trasladar esos costos a los precios finales, lo que alimenta la inflación. Este fenómeno, conocido como ciclo inflacionario, implica que el incremento salarial termina perdiendo poder adquisitivo en el mediano plazo.

Además, se señala que la inflación no depende exclusivamente del Banco de la República. Factores como el precio de los alimentos, combustibles, matrículas educativas y costos de seguridad social también influyen. Estos elementos, según los analistas, recaen en gran medida en la gestión del Gobierno Nacional y su política económica.

Otro punto relevante es el contexto político en el que se produce el anuncio. Julio César Iglesias considera que estas declaraciones deben leerse en clave electoral, teniendo en cuenta la cercanía de procesos políticos y la influencia que decisiones económicas pueden tener en la opinión pública.