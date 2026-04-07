CANAL RCN
Economía

Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep

Las medidas incluyen apoyo a fertilizantes, alivios financieros y restricciones a exportaciones para contener la inflación de alimentos y estimular la producción nacional.

Presidente Gustavo Petro medidas banrep
FOTO: Captura de pantalla - Canal Institucional

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Gustavo Petro presentó un conjunto de medidas para enfrentar los efectos del aumento en la tasa de interés del Banco de la República. Según explicó, “lo que debería hacerse es que se baje la tasa de interés”, aunque precisó que, desde el Ejecutivo, se adoptarán acciones para mitigar su impacto en la economía.

Suben tasas al 11,25%: esta es la razón detrás de la polémica decisión del Banco de la República
RELACIONADO

Suben tasas al 11,25%: esta es la razón detrás de la polémica decisión del Banco de la República

Entre las decisiones anunciadas, el mandatario indicó que “lo primerísimo, subsidios a los fertilizantes en Colombia”, como parte de una estrategia para reducir los costos de producción agropecuaria.

Subsidios y créditos para sectores productivos

El presidente también se refirió a la creación de líneas de crédito con tasas compensadas. “Tenemos una actividad de crédito compensada que significa subsidio”, señaló, al explicar que estos mecanismos buscan facilitar el acceso a financiamiento, pero solo se concentra en zonas con afectaciones por desastre natural.

De acuerdo con lo indicado, habrá créditos que estarán dirigidos al sector agropecuario y a la pequeña y mediana empresa, con participación de entidades como el Banco Agrario y Bancóldex. Previamente, el Ministerio de Hacienda había advertido que el aumento en las tasas “se transmite en los precios del consumo” y puede generar “contracción de la economía”.

Medidas sobre exportaciones y precios internos

En materia de comercio exterior, el mandatario afirmó que “no tenemos excedentes de carne”, por lo que anunció un freno a las exportaciones de productos cárnicos. “Al exportar a China (…) nos eleva la tasa de inflación de alimentos”, explicó.

Añadió que “es preferible que baje el precio de la carne para los colombianos”, incluso si esto implica afectar la balanza comercial. En esa misma línea, señaló que “estamos acabando nuestro hato ganadero”, al referirse a los efectos de la demanda externa.

Sobre el mercado de fertilizantes, el presidente indicó que “lo que se produzca de fertilizantes se queda en Colombia y que se subsidien”, y agregó que “todo lo que se exporte debe tener un alto arancel”. Según dijo, “así se bajan los precios de los alimentos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

¿Tiene perro? Estos son los pagos obligatorios que podría asumir en Colombia

Empleo en Colombia

SENA ofrece más de 3 mil vacantes para víctimas del conflicto armado en Bogotá

Tumaco

Nueva ruta marítima de combustible Cartagena – Tumaco da un duro golpe a los altos costos logísticos

Otras Noticias

Artistas

¿La realidad superó la ficción?: la icónica portada que reunió a Meryl Streep y Anna Wintour

Tras el furor por el estreno de la segunda parte de ‘El diablo viste a la moda 2’, ambas celebridades ya son tendencia al aparecer juntas en la icónica revista de lujo.

Medio oriente

Los precios del petróleo caen tras anuncio de alto al fuego de Trump

La decisión se produce en medio de una tensión global marcada por la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz.

Liga BetPlay

¡Se metió Águilas Doradas a los ocho! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Antioquia

Policía Nacional recupera 17 cabezas de ganado robadas en Antioquia

Enfermedades

Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026