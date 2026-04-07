Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep

El presidente Gustavo Petro presentó un conjunto de medidas para enfrentar los efectos del aumento en la tasa de interés del Banco de la República. Según explicó, “lo que debería hacerse es que se baje la tasa de interés”, aunque precisó que, desde el Ejecutivo, se adoptarán acciones para mitigar su impacto en la economía.

Entre las decisiones anunciadas, el mandatario indicó que “lo primerísimo, subsidios a los fertilizantes en Colombia”, como parte de una estrategia para reducir los costos de producción agropecuaria.

Subsidios y créditos para sectores productivos

El presidente también se refirió a la creación de líneas de crédito con tasas compensadas. “Tenemos una actividad de crédito compensada que significa subsidio”, señaló, al explicar que estos mecanismos buscan facilitar el acceso a financiamiento, pero solo se concentra en zonas con afectaciones por desastre natural.

De acuerdo con lo indicado, habrá créditos que estarán dirigidos al sector agropecuario y a la pequeña y mediana empresa, con participación de entidades como el Banco Agrario y Bancóldex. Previamente, el Ministerio de Hacienda había advertido que el aumento en las tasas “se transmite en los precios del consumo” y puede generar “contracción de la economía”.

Medidas sobre exportaciones y precios internos

En materia de comercio exterior, el mandatario afirmó que “no tenemos excedentes de carne”, por lo que anunció un freno a las exportaciones de productos cárnicos. “Al exportar a China (…) nos eleva la tasa de inflación de alimentos”, explicó.

Añadió que “es preferible que baje el precio de la carne para los colombianos”, incluso si esto implica afectar la balanza comercial. En esa misma línea, señaló que “estamos acabando nuestro hato ganadero”, al referirse a los efectos de la demanda externa.

Sobre el mercado de fertilizantes, el presidente indicó que “lo que se produzca de fertilizantes se queda en Colombia y que se subsidien”, y agregó que “todo lo que se exporte debe tener un alto arancel”. Según dijo, “así se bajan los precios de los alimentos”.