Buscan profesionales en Bogotá para trabajar en la Embajada del Reino Unido: sueldos de hasta doce millones

La Embajada Británica en Bogotá ha anunciado el lanzamiento de una serie de convocatorias de empleo y voluntariado dirigidas a profesionales colombianos interesados en formar parte de proyectos de cooperación internacional.

Estas iniciativas buscan fortalecer la relación bilateral entre el Reino Unido y Colombia en áreas estratégicas clave, con vacantes que ofrecen salarios competitivos de hasta 12 millones de pesos colombianos al mes para los perfiles más especializados.

Según la información publicada, el Reino Unido está en la búsqueda de talento local con experiencia y formación para ocupar posiciones que tienen un impacto directo en la ejecución de programas de alto nivel en el país.

Estas convocatorias buscan fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como el clima, la tecnología y el desarrollo, pilares de la agenda entre el Reino Unido y Colombia.

Perfiles que se buscan en la Embajada de EE.UU.

Aunque la Embajada es un empleador que promueve la diversidad e inclusión, existen requisitos comunes y específicos para las posiciones con mayor remuneración.

Una de las exigencias más destacadas es el dominio del idioma inglés, tanto hablado como escrito, a menudo requiriéndose una certificación formal de nivel (B2 o superior). La fluidez en español también es indispensable, dado el entorno de trabajo local.

Entre las vacantes que se han promocionado, resaltan los puestos orientados a la gestión de proyectos y la coordinación de iniciativas en áreas de impacto global. Por ejemplo, se han visto convocatorias para roles como Oficial de Financiamiento Climático Internacional y Jefe de Ciencia y Tecnología, con salarios que superan los $12 millones de pesos.

Estas posiciones exigen un conocimiento especializado en sus respectivos campos, una amplia red de contactos con actores clave (gobierno, sector privado y ONG) y la capacidad para trabajar en un entorno internacional y dinámico.

Además de los roles profesionales permanentes o a término fijo, la Embajada también ha incluido en sus llamados la posibilidad de realizar pasantías remuneradas y participar en actividades de voluntariado para apoyo logístico y de comunicaciones.

Estas oportunidades, dirigidas a estudiantes de últimos semestres de carreras como Relaciones Internacionales, Administración o afines, ofrecen una valiosa puerta de entrada al mundo de la diplomacia y la cooperación, con un apoyo de sostenimiento mensual que se ajusta a la ley local.

¿Cómo aplicar a estas vacantes en el Reino Unido?

La Embajada Británica enfatiza que todos los procesos de selección se canalizan exclusivamente a través de su portal oficial de carreras en el sitio web del Gobierno Británico (GOV.UK).

Esto subraya la necesidad de que los profesionales interesados se postulen a través de las plataformas legítimas para evitar fraudes y asegurar que su solicitud sea considerada. La transparencia en el proceso es un pilar fundamental de la convocatoria.

El Gobierno Británico se ha posicionado como un empleador inclusivo, valorando las diferencias y promoviendo activamente la igualdad y la no discriminación.