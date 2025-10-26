CANAL RCN
Economía

Buscan profesionales en Bogotá para trabajar en la Embajada del Reino Unido: sueldos de hasta doce millones

Desde la entidad diplomática lanzaron convocatorias de empleo y voluntariado para proyectos de cooperación internacional.

Reino Unido trabajo
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Embajada Británica en Bogotá ha anunciado el lanzamiento de una serie de convocatorias de empleo y voluntariado dirigidas a profesionales colombianos interesados en formar parte de proyectos de cooperación internacional.

Estas iniciativas buscan fortalecer la relación bilateral entre el Reino Unido y Colombia en áreas estratégicas clave, con vacantes que ofrecen salarios competitivos de hasta 12 millones de pesos colombianos al mes para los perfiles más especializados.

Canadá busca trabajadores para realizar labores desde casa: estas son las vacantes y así puede aplicar
RELACIONADO

Canadá busca trabajadores para realizar labores desde casa: estas son las vacantes y así puede aplicar

Según la información publicada, el Reino Unido está en la búsqueda de talento local con experiencia y formación para ocupar posiciones que tienen un impacto directo en la ejecución de programas de alto nivel en el país.

Estas convocatorias buscan fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como el clima, la tecnología y el desarrollo, pilares de la agenda entre el Reino Unido y Colombia.

Perfiles que se buscan en la Embajada de EE.UU.

Aunque la Embajada es un empleador que promueve la diversidad e inclusión, existen requisitos comunes y específicos para las posiciones con mayor remuneración.

Una de las exigencias más destacadas es el dominio del idioma inglés, tanto hablado como escrito, a menudo requiriéndose una certificación formal de nivel (B2 o superior). La fluidez en español también es indispensable, dado el entorno de trabajo local.

Entre las vacantes que se han promocionado, resaltan los puestos orientados a la gestión de proyectos y la coordinación de iniciativas en áreas de impacto global. Por ejemplo, se han visto convocatorias para roles como Oficial de Financiamiento Climático Internacional y Jefe de Ciencia y Tecnología, con salarios que superan los $12 millones de pesos.

Estas posiciones exigen un conocimiento especializado en sus respectivos campos, una amplia red de contactos con actores clave (gobierno, sector privado y ONG) y la capacidad para trabajar en un entorno internacional y dinámico.

Mega Feria de Empleo de Bogotá en Corferias: esta es la fecha
RELACIONADO

Mega Feria de Empleo de Bogotá en Corferias: esta es la fecha

Además de los roles profesionales permanentes o a término fijo, la Embajada también ha incluido en sus llamados la posibilidad de realizar pasantías remuneradas y participar en actividades de voluntariado para apoyo logístico y de comunicaciones.

Estas oportunidades, dirigidas a estudiantes de últimos semestres de carreras como Relaciones Internacionales, Administración o afines, ofrecen una valiosa puerta de entrada al mundo de la diplomacia y la cooperación, con un apoyo de sostenimiento mensual que se ajusta a la ley local.

¿Cómo aplicar a estas vacantes en el Reino Unido?

La Embajada Británica enfatiza que todos los procesos de selección se canalizan exclusivamente a través de su portal oficial de carreras en el sitio web del Gobierno Británico (GOV.UK).

Esto subraya la necesidad de que los profesionales interesados se postulen a través de las plataformas legítimas para evitar fraudes y asegurar que su solicitud sea considerada. La transparencia en el proceso es un pilar fundamental de la convocatoria.

El Gobierno Británico se ha posicionado como un empleador inclusivo, valorando las diferencias y promoviendo activamente la igualdad y la no discriminación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

Educación

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

VIDEO | Incendiaron material electoral y destruyeron mesa de votación en Arjona, Bolívar

El ataque interrumpió el proceso de las consultas en una mesa de votación de Rocha, zona rural de Arjona.

Fútbol Profesional Colombiano

Así iniciará la tabla del descenso en el año 2026: Deportivo Cali contra las cuerdas

Tras confirmarse el descenso de Unión Magdalena y Envigado, así iniciará la tabla para el próximo año.

Medio oriente

Más de 15.000 pacientes esperan evacuación médica en Gaza, advierte la OMS

Yina Calderón

¡Es oficial! Yina Calderón dejó Colombia y desató revuelo en su nuevo destino

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?