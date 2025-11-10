Mega Feria de Empleo de Bogotá en Corferias: esta es la fecha

El próximo viernes 17 de octubre, Bogotá se convertirá en epicentro de oportunidades laborales con la llegada de la Mega Feria de Empleo ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

El evento, que se llevará a cabo en Corferias, localidad de Teusaquillo, reunirá a 150 empresas aliadas que ofrecerán más de 15.000 vacantes para todos los perfiles.

La feria está dirigida a jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y personas mayores de 50 años que estén en búsqueda activa de empleo en la capital. Desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Más de 15.000 vacantes

“Esta Mega Feria de Empleo representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, explica la secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe.

Este evento gratuito, que requiere inscripción previa, forma parte de la estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Inscripción por turnos y orientación laboral personalizada

Además de postularse a vacantes, los asistentes recibirán orientación laboral personalizada y, en algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección que incluyen entrevistas y exámenes médicos.

Para asistir a la Mega Feria de Empleo en Corferias, las personas interesadas deben realizar una inscripción previa eligiendo la franja horaria que mejor se ajuste a su disponibilidad. El evento ofrece cuatro turnos durante el día: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., lo que permite una participación flexible y organizada.