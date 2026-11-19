La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó las solicitudes de libertad por vencimiento de términos presentadas por Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada mediante providencia del 18 de noviembre de 2026, en la que el alto tribunal concluyó que no se cumplen los presupuestos legales para conceder la libertad provisional.

Los dos procesados permanecen privados de la libertad desde marzo de 2026, luego de que la Sala Especial de Instrucción los acusara formalmente como presuntos autores del delito de cohecho impropio y les impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión.

La Corte concluyó que el plazo legal aún no se ha cumplido

Las defensas de ambos procesados argumentaron que habían transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se instalara la audiencia pública, por lo que consideraban configurada la causal de libertad por vencimiento de términos prevista en la Ley 600 de 2000.

Sin embargo, la Corte determinó que la resolución de acusación no quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2026, como sostenían los abogados, sino el 26 de mayo de ese año, fecha en la que se resolvió el último recurso pendiente contra la providencia que confirmó la acusación. En consecuencia, el término base de seis meses se cumpliría el 26 de noviembre de 2026, por lo que al momento de las solicitudes aún no había vencido.

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La Sala también rechazó el argumento de que existieran ejecutorias parciales dentro del proceso penal y señaló que la firmeza de la acusación debía analizarse como un todo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional.

Prueba de testigo en Nicaragua amplió el término hasta por seis meses más

Como segundo fundamento para negar la libertad, la Corte explicó que el plazo legal aplicable no es de seis sino de hasta doce meses, debido a que durante la etapa preparatoria fue decretado el testimonio de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien se encuentra asilado en Nicaragua.

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Según la Sala, esta diligencia constituye una prueba que debe practicarse en el exterior, situación que, de acuerdo con la Ley 600 de 2000 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, permite ampliar el término para la realización del juicio hasta por seis meses adicionales.

La corporación precisó que esta extensión opera aunque la declaración pueda recibirse por medios virtuales y aunque el decreto de la prueba aún esté siendo controvertido mediante recursos.

De esta manera, la Corte concluyó que el plazo podría extenderse hasta el 26 de mayo de 2027, razón por la cual negó las solicitudes de libertad de ambos procesados y advirtió que contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.