Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa

En las últimas horas, en medio de la guerra económica entre Ecuador y Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió aplicar un impuesto del 30% a un grupo de productos exportados desde Ecuador en respuesta a la aplicación del mismo gravamen por parte de Noboa.

El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las exportaciones de Ecuador a Colombia en los 20 productos en los que palica la medida alcanzan los US$250 millones, lo que indica la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral.

Colombia reaccionó a los aranceles de Ecuador con la aplicación de impuestos

La decisión del vecino país de imponer un arancel del 30% a productos colombianos aduce, según el presidente Daniel Noboa, a que el gobierno Petro no habría enfrentado con firmeza a las bandas de narcotráfico que delinquen en la zona de frontera.

Por tal razón, Colombia respondió a la decisión de Ecuador y anunció la imposición de aranceles del 30% a productos provenientes de ese país.

El Ministerio de Comercio de Colombia, además, señaló que existe la posibilidad de extender el impuesto a un grupo más amplio.

A través de un comunicado oficial, indicó que se trata de una medida que busca preservar condiciones equilibradas en el intercambio.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aseguró que “Colombia cuenta con instrumentos legítimos para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio y proteger su aparato productivo”.

¿Colombia presiona a Ecuador con la imposición de aranceles?

El Gobierno Nacional indicó que la decisión será sometida a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios.

La ministra Rojas precisó que “la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad”.

Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas.

Sin embargo, la ministra dijo que “la adopción del gravamen es proporcional, transitoria y revisable, y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, puntualizó.