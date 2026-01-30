¿Qué pasará con los impuestos ya recaudados tras suspensión del decreto de emergencia económica?

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones fiscales.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, estuvo en Noticias RCN hablando sobre el impacto de esta decisión.

¿Qué tan cierto es el argumento de los ‘mega ricos’?

Frente a los impuestos ya recaudados bajo el decreto suspendido, Londoño explicó que estos recursos ya podrían haberse gastado por el Gobierno Nacional, y que cuando la Corte decida de fondo, deberá determinar si la decisión será retroactiva o no.

Sin embargo, Londoño considera improbable una devolución retroactiva, especialmente en los impuestos indirectos: “Son los IVA, a licores, a cigarrillos y a juegos de suerte y azar, que son muy difíciles de ver quién fue el que los pagó”.

Frente a la postura presidencial que advierte sobre una ruptura institucional y una gravísima crisis por oponerse a impuestos a los ‘mega ricos’, el exviceministro ofreció una perspectiva diferente: “Fue una victoria de la separación de poderes y de la democracia y la institucionalidad colombiana”.

El experto cuestionó directamente el argumento sobre los mega ricos: “Un paquete de cigarrillos, yo no veo quién es un mega rico que pague un paquete de cigarrillos. Una botella de vino no es para ellos”. Respecto a la sobretasa del 15% a entidades financieras, advierte que no la pagaban ellos, sino que terminábamos pagándola todos los colombianos con intereses más altos y con menor acceso al crédito.

¿La crisis será una realidad?

Londoño descartó una crisis fiscal por tres razones fundamentales. Primero, señaló que este Gobierno es el que menos ha ejecutado a lo largo de la historia, estimando que de 546 billones de pesos presupuestados, ejecutará menos de 470 billones.

Segundo, mencionó la reciente operación de crédito público que sustituyó deuda por títulos pagaderos en 2029 y 2030, demostrando capacidad de maniobra financiera: “Tiene todas las herramientas para cubrir las obligaciones que hoy tenemos”.

Si la Corte decidiera finalmente mantener la emergencia, Londoño explicó que los impuestos directos como renta y patrimonio podrían cobrarse posteriormente sin problemas. Solo se perderían los impuestos indirectos no causados durante la suspensión, sin generar un hueco fiscal significativo.

No obstante, consideró que esta posibilidad sería remota: “Ya seis magistrados dijeron es tan abiertamente inconstitucional que lo suspendo para terminar de hacer el estudio”.