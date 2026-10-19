Aerolínea abre ofertas de tiquetes a mujer bajo precio: estos son los destinos y fechas

Planear las vacaciones de fin de año o anticipar los desplazamientos para los primeros meses del próximo año suele ser un desafío para el bolsillo de los colombianos.

Sin embargo, el mercado de la aviación comercial en el país acaba de encender la competencia con una agresiva estrategia de descuentos que promete aliviar los gastos de los viajeros.

La aerolínea de bajo costo JetSMART anunció el lanzamiento de su campaña Smart Sale, ofreciendo tiquetes nacionales desde los $47.500 y descuentos que alcanzan hasta el 75 %.

La aerolínea de origen chileno ha diseñado esta jornada de descuentos como una oportunidad comercial para que los usuarios aseguren sus trayectos con anticipación. La promoción no solo abarca el cierre de este año, sino que extiende su periodo de validez para viajes proyectados durante el primer semestre de 2027.

De acuerdo con la compañía, algunas de las rutas nacionales e internacionales participantes cuentan con ventanas de vuelo habilitadas hasta el 20 de junio de 2027, lo que brinda una amplia flexibilidad.

No obstante, JetSMART recordó que la campaña estará habilitada únicamente durante siete días y que la disponibilidad de las tarifas promocionales está sujeta al inventario de asientos en cada trayecto.

¿Cuáles son las rutas en promoción y cuánto cuestan?

Dentro de la oferta presentada por JetSMART, destacan importantes conexiones entre los principales centros urbanos de Colombia. Entre las tarifas base más atractivas para vuelos nacionales se encuentran:

Medellín – Cali: Tiquetes desde $48.600 (más acumulación de 1.200 millas).

Bogotá – Cali: Trayectos desde $57.100 (más 1.500 millas).

Bogotá – Medellín: Conexiones desde $69.300 (más 1.200 millas).

Bogotá – Bucaramanga: Tarifas desde $70.900 (más 1.500 millas).

Adicionalmente, el abanico de opciones abarca rutas internacionales operadas por la compañía para conectar a Colombia con el resto de la región:

Cali – Antofagasta: Desde $540.400 (más 5.000 millas).

Medellín – Punta Cana: Desde $601.700 (más 4.000 millas).

Medellín – Buenos Aires: Desde $601.900 (más 7.500 millas).

Medellín – Santiago de Chile: Desde $647.500 (más 7.500 millas).

Un elemento diferencial de esta jornada comercial es que los viajeros pueden acumular o redimir millas gracias a la alianza estratégica que JetSMART mantiene con American Airlines a través del programa de fidelización AAdvantage.

¿Qué otras aerolíneas tienen ofertas?

LATAM Airlines

Precios nacionales: Trayectos en oferta solo ida desde $76.060 (por ejemplo, en rutas como Bogotá – Cali o Bogotá – Medellín).

Beneficio adicional: Acumulación y canje de millas LATAM Pass, además de cupones de descuento para paquetes de viaje y vuelos hacia Estados Unidos.

Avianca

Tarifas dinámicas bajo la modalidad "red de ofertas" para rutas nacionales e internacionales.

Precios nacionales: Vuelos promocionales en rutas cortas (como Bogotá – Pereira o Bogotá – Medellín) a partir de los $71.500 a $82.600 por trayecto.

Beneficio adicional: Diferentes clases de tarifa (Basic, Classic, Flex) para personalizar el tipo de equipaje.