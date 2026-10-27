SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

La Agencia Pública de Empleo abrió dos convocatorias internacionales con las que se encuentran tras la búsqueda de profesionales de la salud para que desarrollen su carrera en España.

Actualmente se encuentran habilitadas 120 vacantes para 20 médicos de urgencias y 100 enfermeros para trabajar en Canarias, Estepona y Madrid.

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Perfiles de las ofertas laborales

La convocatoria se encuentra tras la búsqueda de 100 profesionales en enfermería, quienes necesitan título homologado en España y mínimo un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

La remuneración será de 26.000 euros anuales, lo que corresponde a aproximadamente 8 millones de pesos mensuales con jornada completa.

Para los médicos de urgencias se requiere título de medicina homologado por el Ministerio de Educación de España y mínimo dos años de experiencia en el servicio de urgencias hospitalarias de instituciones de tercer y cuarto nivel.

La remuneración ofrecida es de 46.308 euros brutos anuales, equivalentes a aproximadamente 12 millones de pesos mensuales con jornada completa.

¿Cuáles son las condiciones de las ofertas laborales?

Ambas convocatorias se encuentran ofreciendo contratación indefinida, afiliación a la seguridad social en dicho país, 30 días de vacaciones y la gestión del permiso de residencia a cargo de la empresa, con posibilidad de tramitar también el de los familiares.

Así mismo, dentro de la convocatoria se precisa que cabe la posibilidad de recibir apoyo para los pasajes y el correspondiente alojamiento para el primer mes de estancia en el país.

Esto estará sujeto a las condiciones de la empresa y a un compromiso de permanencia de dos años. Las vacantes se desarrollarán en las Islas Canarias, Estepona y Madrid, con jornadas completas y turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

¿Cómo realizar el proceso para postularse?

Aquellos interesados deberán registrar o actualizar su hoja de vida en el sitio web ape.sena.edu.co y tendrán que cumplir el 100% de los requisitos. Deben postularse directamente a la vacante correspondiente y deben contar con pasaporte o iniciar su trámite.

El proceso estará abierto hasta el 3 de diciembre del 2026 o cuando se haya completado el número de candidatos que solicita la empresa. Sin embargo, estas vacantes se cerrarán antes si se alcanza el número requerido de postulaciones. Por esto, la Agencia Pública de Empleo sugirió aplicar lo antes posible.