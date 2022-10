Urban Car bag: emprendimiento que transforma tapicería de autos en bolsos

Urban Car Bag es un emprendimiento que nació hace cuatros años de la mano de Claudia Lucía Lozada, una mujer que supo aprovechar la tapicería de los vehículos para crear productos como bolsos, morrales y carteras.

¿Cómo surgió la idea de negocio?

La idea surgió de la conciencia medio ambiental y social de Claudia, quien en su último empleo se encargaba de la disposición final de elementos de tapicería, allí encontró una oportunidad para aprovechar el material y obtener un producto funcional.

“Este material producto de forma de sillas de vehículos nuevos y alta gama, bonito, nuevo, resistente y sobre todo nada biodegradable (...) Eso me dio una idea de que debía aprovecharlo de otra manera. Con la creatividad y pasión que le ponemos en cada proceso, vemos una nueva oportunidad y evitamos más contaminación”, aseguró Claudia.

Con su idea de emprendimiento ya en mente, decidió renunciar y con el dinero de la liquidación desarrolló una unidad productiva para realizar bolsos, morrales y carteras de calidad con material reciclado.

Lo que hace su emprendimiento es industrializar el material recuperado de tapicería para convertirlo en morrales, canguros, maletines y billeteras adaptándola a las necesidades de sus clientes con técnicas de marroquinería, colores y otros elementos le dan vida a sus diseños para que cada producto obtenga el toque llamativo.

“Me esfuerzo por construir un sueño para llevar a cabo esta idea de cuidar nuestro ambiente y de conservar empleos sostenibles", dijo esta emprendedora quien además tiene una visión a dos escalas de su negocio.

Espera poder seguir creciendo como empresa, llegar a los mercados internacionales para mostrar la creatividad colombiana ante el mundo y seguir generando fuentes de empleo sostenible en sucursales por todo el país.