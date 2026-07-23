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¿Cómo abrió el dólar hoy en Colombia? Vea el precio de la divisa este 23 de julio de 2026

Vea cómo abrió el dólar hoy en Colombia, 23 de julio de 2026, cuál es la TRM vigente y por qué la divisa sigue en niveles mínimos de siete años.

Precio del dólar este miércoles 18 de junio en Colombia.
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:36 a. m.
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El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja y continúa moviéndose en niveles que no se veían desde hace más de siete años.

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Aunque este jueves 23 de julio la divisa abrió con un ligero repunte frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el comportamiento general sigue reflejando un precio históricamente bajo para la moneda estadounidense.

En el inicio de la jornada, el dólar abrió en $3.215, es decir, $8,14 por encima de la TRM vigente para este jueves, que se ubicó en $3.206,86.

Así abrió el dólar en Colombia este 23 de julio de 2026

La TRM fijada para este jueves se ubicó en $3.206,86, lo que representa una caída de $31,33 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,97 %.

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Este valor también marca un nuevo hito, ya que el dólar alcanzó su nivel más bajo desde el 25 de julio de 2019, consolidando la fuerte tendencia bajista que ha registrado durante las últimas semanas.

Las cifras muestran que la moneda estadounidense ha perdido terreno en diferentes periodos. Frente al mismo día de la semana pasada cayó 0,84 %, mientras que en comparación con hace un mes acumula una reducción de 5,85 %, equivalente a $199,28.

El dólar acumula una fuerte caída durante 2026

La disminución también es significativa cuando se observa el comportamiento de largo plazo. Desde el inicio de 2026, el dólar ha bajado $550,22, una variación de 14,64 %.

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Si la comparación se hace con el mismo día del año anterior, la diferencia es aún mayor. La divisa registra una caída de $854,50, lo que representa un descenso de 21,04 %.

Este comportamiento beneficia especialmente a quienes realizan compras en dólares, viajan al exterior o importan productos, mientras que representa un desafío para sectores que reciben ingresos en moneda estadounidense, como algunos exportadores.

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