CANAL RCN
Economía

Reconocida empresa de colchones lanzó llamativa convocatoria en la que "paga por dormir"

La vacante esta disponible para todo tipo de personas. Esto es lo que tiene que hacer.

Empresa que paga por dormir
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
01:34 p. m.
En los últimos días, una empresa colombiana ha captado la atención de miles de personas con una oferta de empleo tan curiosa como atractiva: la oportunidad de ganar dinero simplemente por dormir.

La convocatoria, lanzada por la reconocida marca de colchones “Emma Colchón Colombia”, busca un “Embajador del Sueño”, un puesto que, a primera vista, parece un sueño hecho realidad.

El puesto está enfocado para aquellos que quieran representar a la marca y promover la importancia del buen dormir.

¿Qué debe hacer la persona que postule como 'Embajador del Sueño'?

El anuncio, que se ha vuelto viral en redes sociales y medios digitales, ha generado un debate sobre la flexibilidad y la creatividad en el mundo corporativo. Mientras algunos lo ven como una estrategia de marketing brillante, otros se preguntan si se trata de un empleo real o de una simple broma.

La reconocida empresa busca que la persona durante 100 noches ponga a prueba la calidad de sus colchones y productos adicionales de descanso, como almohadas y demás.

La vacante, que se ha vuelto llamativa en el país, está dirigida para todo tipo de público y estará disponible hasta el próximo 16 de septiembre. Un dato no menor, no se requiere de experiencia alguna.

Así puede aplicar a la vacante de 'Embajador del Sueño'

De acuerdo con lo entregado por esta empresa, el postulante debe cumplir con varios requisitos para poder avanzar en el proceso.

Este cargo tendrá el salario mensual de $ 2.500.000, bajo el cargo de Embajador del Sueño durante 100 noches.

En primera medida, los interesados deben crear un video en el que expliquen el porqué de su deseo de trabajar en esta compañía.

Por otro lado, el interesado en ello, debe publicar en sus redes sociales este video y con la siguiente descripción: "Este es mi video para aplicar al trabajo de Embajador del Sueño con Emma Colchón Colombia". En esta publicación deberá poner #DreamJob y #TrabajoDeMisSueños.

Finalmente, el ciudadano deberá diligenciar el registro disponible en la página de Emma Colchón Colombia, donde oficializará su aplicación en la base de datos del sistema.

 

 

 

