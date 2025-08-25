Por esta práctica inofensiva podrían despedirlo del trabajo: empleados desconocen

En el ámbito laboral, los empleados y las empresas se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, una normativa que establece los derechos y deberes de ambas partes para garantizar un equilibrio económico y social.

Aunque la mayoría de los trabajadores conocen las faltas graves, existe una práctica común y aparentemente inofensiva que muchos desconocen que puede ser motivo de sanción o incluso de despido inmediato.

Esta conducta, que a menudo se realiza con la mejor de las intenciones, está explícitamente prohibida por la legislación laboral colombiana. Por ello, es crucial estar informado sobre la ley que podría causar el despido o sanción.

Práctica inofensiva en el trabajo que puede recaer en sanción o despido

La costumbre de organizar rifas, colectas o vender boletas para recaudar fondos se ha normalizado en los entornos de oficina.

Sin embargo, estas acciones, que no afectan la jornada laboral ni las tareas de los empleados, se consideran una falta grave. El artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral 6, es claro y contundente al respecto.

RELACIONADO Así puede incluir las semanas cotizadas de pensión en Colpensiones si trabajó en el exterior

Dicha norma señala que los trabajadores tienen prohibido realizar “colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo”.

¿Por qué es prohibido realizar esta práctica en el trabajo?

La razón detrás de esta regulación no es castigar la buena voluntad, sino mantener la armonía y el enfoque en el ambiente laboral.

La legislación busca prevenir posibles conflictos, incomodidades o distracciones que puedan surgir de estas actividades, asegurando que el espacio de trabajo se mantenga estrictamente profesional.

Aunque la práctica puede ser vista como un gesto de compañerismo, la ley la cataloga como una falta que puede tener serias consecuencias. De hecho, el desconocimiento de la norma no exime al trabajador de la sanción.

Esta disposición legal otorga a los empleadores la facultad de imponer sanciones disciplinarias e incluso de dar por terminado un contrato laboral con justa causa, sin derecho a indemnización.

La ley que podría causar el despido por colectas en el trabajo es un recordatorio de que, incluso en el ambiente más informal, es esencial conocer y respetar las normas que rigen el entorno laboral.