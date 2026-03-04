Empresaria colombiana ha llevado a 800 marcas a monetizar Instagram en tiempo récord

Las redes sociales dejaron de ser simples vitrinas digitales hoy determinan qué marcas se conocen, qué productos despiertan interés y qué tan rápido un consumidor toma la decisión de compra.

Las cifras lo confirman que el 54% de los adultos consulta estas plataformas antes de adquirir un producto, el 70% reconoce haber comprado algo tras verlo en Instagram y casi la mitad admite realizar compras impulsivas luego de exponerse a contenido en redes.

En ese escenario, la colombiana Mónica Montañez ha construido una metodología que ya ha sido implementada en más de 800 empresas en Colombia, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Japón, logrando que Instagram pase de ser un canal de visibilidad a convertirse en el principal motor de ventas.

De publicar cualquier cosa en Instagram a vender con estrategia

De acuerdo con Montañez, el punto de partida es reconocer que muchas empresas aún gestionan sus redes sociales sin una estructura clara. Crean perfiles, publican contenido esporádicamente y esperan resultados sin contar con objetivos medibles ni procesos definidos.

Muchas marcas no saben qué quieren lograr cuando abren una cuenta. No miden resultados ni tienen un camino claro para convertir la visibilidad en ingreso.

Para ella, el error más común es tratar las redes como un espacio exclusivamente promocional y no como una unidad de negocio.

Su propuesta se basa en diseñar procesos comerciales digitales que acompañen al usuario desde el primer contacto con la marca hasta el cierre de la venta.

Esto implica definir objetivos por tipo de contenido, aplicar storytelling, utilizar copywriting persuasivo y entender cómo funcionan los formatos que más convierten, como las historias, donde actualmente se concentra un volumen significativo de decisiones de compra.

Resultados de canales de venta en tiempo récord

Uno de los aspectos que más llama la atención de su metodología es el tiempo en que comienzan a verse los resultados. Según Montañez, cuando existe claridad estratégica y constancia en la ejecución, los incrementos en ventas digitales pueden registrarse entre el primer y el tercer mes.

Entre los casos que destaca se encuentran marcas como La Poción, cuyo contenido alcanzó más de dos millones de visualizaciones; Joyas Napoleón, que logró un crecimiento del 10% en seguidores y superó el millón de vistas; y Creative Staff, que pasó de 47.000 a 493.000 seguidores, con una agenda completamente copada.

Más allá del aumento en números de seguidores, el enfoque está en la conversión: transformar la atención en ingresos medibles.

Además, Montañez ha impulsado espacios de formación en Ecomwom, un ecosistema enfocado en el crecimiento femenino dentro del comercio electrónico. Allí ha capacitado a más de 1.000 mujeres en estrategias digitales orientadas a resultados comerciales, ampliando el alcance de estas prácticas en distintos países.

Mientras muchas empresas continúan enfocadas en aumentar la cantidad de publicaciones o seguidores, el mercado ya entiende las redes como un punto de venta digital.

Para Montañez, la clave está en pasar de la improvisación a la estructura, de la exposición a la conversión y de los ‘likes’ a los resultados financieros.