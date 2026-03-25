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Irán habría rechazado el plan de paz compartido por EE. UU. en televisión pública

El documento, que aborda 15 puntos, fue entregado a las autoridades de la República Islámica, a través de Pakistán.

Foto: AFP
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AFP

marzo 25 de 2026
12:42 p. m.
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"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", sentenció un funcionario de la República Islámica a través de la televisión pública Press TV, confirmando que Teherán rechazó el plan de paz de 15 puntos propuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La negativa, que también fue difundida por las agencias Mehr y Tasnim, se produce tras casi un mes de hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero, marcando una postura desafiante frente a la mediación de Pakistán, país que actuó como puente para entregar las condiciones de Washington a las autoridades iraníes.

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Condiciones de Irán para frenar el conflicto:

Según la fuente citada por los medios estatales, Irán ha condicionado cualquier cese de hostilidades al cumplimiento de cinco exigencias fundamentales, entre las que destaca el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio marítimo global.

Asimismo, el régimen exige el fin inmediato de "la agresión y los asesinatos" contra el país y sus líderes, además de un mecanismo de seguridad sólido que garantice que ni Estados Unidos ni Israel reanudarán las acciones bélicas una vez se detenga el conflicto.

El pliego de condiciones iraní también incluye una demanda de compensaciones económicas por los destrozos causados durante el enfrentamiento y el cese de los ataques en todos los frentes regionales. Esta última petición hace referencia directa a los "grupos de resistencia", término con el que Teherán estaría abogando por sus aliados, como el movimiento libanés Hezbolá.

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Jefe de la diplomacia iraní sigue sin pronunciarse:

Con estas declaraciones, "Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense", según indicó el canal Press TV, estableciendo una barrera a las pretensiones de la administración Trump de finalizar la guerra bajo sus propios términos.

Hora antes, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, dijo a la presa que “hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países", desmintiendo las afirmaciones de Trump, que habría dado por sentado el camino hacia un acuerdo.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, no ha emitido un pronunciamiento formal hasta el momento; lo que mantiene en vilo a la comunidad internacional, mientras nuevos ataques se han registrado durante el miércoles, en ciudades de Oriente Medio.

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