Gasolina en Colombia podría volver a subir: petróleo dispara alerta y abre hueco millonario

A pocos días de iniciar abril, crece la expectativa sobre una posible alza en el precio de la gasolina en Colombia.

La decisión del Gobierno Nacional dependerá, en gran parte, del comportamiento del mercado internacional del petróleo, que ya empieza a generar presión sobre los costos internos.

El precio del crudo, especialmente el Brent, referencia para el país, ha registrado incrementos significativos en las últimas semanas, lo que impacta directamente tanto el valor de los combustibles como las finanzas del Estado.

Déficit del fondo de combustibles presiona nuevos ajustes en los precios

Actualmente, el petróleo Brent se cotiza alrededor de los 96 dólares por barril, un nivel considerablemente superior al registrado a comienzos de año, cuando rondaba los 60 dólares.

Según explicó José Ignacio López, presidente de ANIF, esta variación ha cambiado completamente el panorama. A inicios de 2026, la combinación de precios internacionales bajos y una tasa de cambio favorable permitió reducir el precio de la gasolina en el país.

Sin embargo, ese escenario desapareció con el conflicto en Medio Oriente, que impulsó el precio del crudo a niveles cercanos o incluso superiores a los 100 dólares por barril.

Este aumento genera un efecto directo: el precio internacional del combustible supera al precio interno, lo que obliga al Estado a subsidiar cada galón que se vende en Colombia.

Ese subsidio se cubre a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que actualmente enfrenta una fuerte presión fiscal.

De acuerdo con cálculos de ANIF, el déficit de este fondo podría alcanzar los 10,7 billones de pesos este año, una cifra que se suma a un acumulado histórico superior a los 130 billones de pesos.

“El déficit es muy alto”, advirtió López, quien además explicó que ese monto equivale aproximadamente a diez reformas tributarias o a la construcción de cinco líneas del Metro de Bogotá, lo que refleja la magnitud del problema.

¿Cuánto podría subir el precio de la gasolina y del diesel?

En términos de precios, el ajuste ya empieza a ser inevitable. Según el análisis, actualmente existe una brecha de aproximadamente 400 pesos por galón en la gasolina, mientras que en el diésel la diferencia es mucho más amplia, cercana a los 5.000 pesos.

En el caso del diésel, el ajuste no sería inmediato ni brusco. La recomendación apunta a una corrección gradual en el mediano y largo plazo, especialmente para no afectar de manera directa al sector transporte.

Esto implicaría implementar medidas paralelas que mejoren las condiciones de competitividad del sector, como garantías en seguridad, movilidad y logística.

Por su parte, en la gasolina sí se plantea la necesidad de un ajuste más automático, que evite decisiones discrecionales y reduzca el impacto fiscal a futuro.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina en Colombia se ubica en 15.074 pesos, mientras que el ACPM está en 11.001 pesos.

Cabe recordar que en los últimos dos meses el Gobierno había reducido en cerca de 1.000 pesos el precio de la gasolina, una medida que ahora empieza a generar presión sobre las finanzas públicas.