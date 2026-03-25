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¡Exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia le pusieron fin a su relación! ¿Hubo infidelidad?

Los motivos de la ruptura fueron revelados en una entrevista con 'Qué hay pa' dañar'.

Foto: Canal RCN.

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marzo 25 de 2026
12:25 p. m.
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Durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Marilyn Patiño y Renzo Meneses se conocieron y comenzaron a acercarse.

Además, luego de que ambos quedaron eliminados de la 'casa más famosa del país', decidieron seguir interactuando en el mundo exterior y, tras sentir que tenían química, se dieron la oportunidad de iniciar un vínculo sentimental.

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De hecho, en un 'congelado', ambos ingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2026 para contarles a los demás participantes que se encontraban en una relación.

Sin embargo, en las últimas horas, Marilyn Patiño estuvo en el programa 'Qué hay pa' dañar', que se emite en la App del Canal RCN, y no solo aseguró que se terminó su vínculo con Renzo Meneses, sino que dio detalles del porqué.

Así fue como Marilyn Patiño, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, confirmó que ya no está con Renzo Meneses

En el diálogo con 'Qué hay pa' dañar', Marilyn Patiño explicó que su relación no era abierta y que, por lo mismo, le puso fin a su historia con Renzo Meneses al ver una foto de él besándose con otra mujer.

"Llega y le dice Renzo a Nicolás dizque nosotros tenemos una relación abierta y ahí mismo yo dije: '¿Qué? Yo nunca he tenido relaciones abiertas en mi vida. ¿Por qué voy a tener una ahora?'", comenzó relatando Marilyn.

"Estábamos en mi cumpleaños y me mandaron una foto de él besándose con otra mujer. Yo quedé preguntándome si era en serio, me fui y lo dejé. Nunca hemos tenido nada porque esto ni empezó. Él no quiso y esto no lo había contado en ningún lado", añadió.

Marilyn Patiño tiene opciones de reingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la noche del martes 24 de marzo, comenzó la semana de la 'resurrección' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

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Fue así como Marilyn Patiño, Beba de la Cruz y Laura Cortina, que ya habían sido eliminadas, volvieron a ingresar y estarán con los demás participantes hasta el viernes.

Sin embargo, ese día se conocerá cuál de ellas tres es la única que puede volverse a reincorporar a la competencia.

 

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