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¡Espectacular, Linda! Caicedo humilló a la arquera del Barcelona con un golazo

Vea aquí el golazo de Linda Caicedo frente al Barcelona por la Champions League femenina.

Linda Caicedo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
01:27 p. m.
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La futbolista colombiana Linda Caicedo volvió a destacar en la élite del fútbol europeo al marcar un gol de gran calidad con la camiseta del Real Madrid Femenino este miércoles 25 de marzo. El tanto llegó en un escenario de máxima exigencia, nada menos que ante el FC Barcelona Femenino, en el clásico español correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League.

El compromiso, de alto voltaje competitivo, enfrentó a dos de los equipos más importantes del continente en una serie que ha estado marcada por el dominio colectivo del conjunto catalán. Sin embargo, la actuación individual de la atacante colombiana volvió a robarse las miradas, confirmando su crecimiento y consolidación en el fútbol internacional.

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Un gol de jerarquía en el momento justo

Sobre el minuto 30 del encuentro, Caicedo protagonizó una acción que reflejó su velocidad, técnica y capacidad de definición. La jugadora recibió un pase al espacio que la dejó en ventaja frente a la defensa rival, imponiéndose en la carrera con determinación. Una vez dentro del área, encaró a la arquera contraria, a quien logró superar con un movimiento preciso, dejándola sin opciones.

Con sangre fría, la colombiana definió con sutileza de pierna izquierda para enviar el balón al fondo de la red, decretando el 1-2 parcial en favor de su equipo en ese momento del partido. La anotación no solo significó un impulso anímico para el Real Madrid, sino que también evidenció la calidad individual de Caicedo en escenarios de máxima presión.

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Presente destacado pese al dominio rival

A pesar de la superioridad mostrada por el Barcelona en el desarrollo general de la serie, la vallecaucana ha logrado marcar diferencia con actuaciones individuales determinantes. Su gol en este clásico europeo reafirma su importancia dentro del esquema del equipo ‘merengue’ y su capacidad para responder en partidos de alto nivel.

El rendimiento de Linda Caicedo sigue siendo uno de los puntos más altos del Real Madrid en la temporada, consolidándose como una de las referentes ofensivas del plantel. Su evolución constante y su impacto en encuentros clave la posicionan como una de las figuras latinoamericanas más destacadas en el fútbol femenino actual.

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Con este nuevo tanto, la colombiana continúa sumando protagonismo en la Champions League y dejando en alto el nombre del país en el panorama internacional, en una serie que aún promete emociones en el partido de vuelta.

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