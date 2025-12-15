Empresarios y centrales obreras mantienen posiciones distantes sobre salario mínimo 2026

Las partes involucradas en la negociación del salario mínimo para 2026 mantienen posiciones distantes a pocas horas de la reunión definitiva programada para las tres de la tarde de este 15 de diciembre.

Centrales obreras y empresarios siguen en la discusión por el salario mínimo

En A Lo que Vinimos, John Jairo Caicedo, presidente de la CTC, reiteró la posición firme de las centrales obreras. “Nosotros hemos sido muy claros. Por supuesto que estamos dispuestos a un posible acuerdo, siempre y cuando la propuesta se mantenga en dos dígitos, de parte de los empleadores”.

Sin embargo, esta postura contrasta con la propuesta inicial del sector empresarial, que ofrece un incremento inferior al 10%.

María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, defendió la posición de las entidades justificando la responsabilidad económica que esto traería.

“Una concertación no puede ser bajo presión. Nosotros tenemos que ser muy responsables tanto con el país. La primera cifra que dimos, estamos por encima de la inflación en casi dos puntos. Nos volveremos a reunir los gremios y miraremos posibilidades”.

Ospina argumentó su posición argumentando que si se sube a dos dígitos el salario mínimo para el 2026, un sinfín de colombianos se verían afectados.

“Entre 10 y 11 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo no recibirían el incremento, pero sí le van a aumentar los costos y los precios en arriendo, en la canasta familiar, en absolutamente todo lo que tenga que ver con costos y precios”, indicó Ospina.

Frente a esto, las centrales obreras contraargumentaron con datos del DANE sobre el crecimiento del comercio, sector donde “nos encontramos con casi el 80% de las personas que ganan un salario mínimo hoy en Colombia”, según Caicedo.

Cabe mencionar que para los empresarios existe una preocupación mayor: que el incremento del salario mínimo sea por decreto.

¿Habrá o no conciliación por la discusión del salario mínimo?

“Sí, eso es verdad. Eso es verdad y digamos que ese es el temor de todos en este momento, porque es un año electoral donde se puede utilizar el tema de la negociación del salario mínimo para un tema populista. Y nosotros sí, como empresarios, jamás, jamás le jugaremos a eso”, aseguró Ospina.

Por su parte, Caicedo se mantuvo firme en asegurar que, a su visión, no se logrará concretar un acuerdo. “Es un año donde la gran mayoría de presidentes han utilizado este mecanismo para también hacer algo de proselitismo. Por eso soy de los que no creería que vaya a haber concertación”.