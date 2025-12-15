CANAL RCN
Colombia

Desgarradoras palabras de las familias de los estudiantes fallecidos en grave accidente en Antioquia

La Gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo tras la tragedia que dejó 17 muertos y 20 heridos en Segovia.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
02:17 p. m.
El municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, vive horas de profundo dolor tras el accidente de tránsito que cobró la vida de 16 jóvenes recién graduados de bachillerato y el conductor del autobús.

El siniestro vial ocurrió en una zona montañosa rocosa del nordeste antioqueño, dejando además 20 personas heridas que se recuperan en centros asistenciales.

Las víctimas eran estudiantes del Liceo Antioqueño y habían celebrado su graduación de grado 11 el pasado 5 de diciembre y en una excursión a la costa Caribe, cuando iban de regreso, sufrieron el grave accidente.

Desgarradores testimonios de las familias de estudiantes fallecidos

Entre las víctimas se encuentra Mariana Upegui Escobar, hija única de Blanca Astrid Escobar, quien se graduó con honores como bachiller hace menos de dos semanas.

Una niña muy extrovertida, muy amigable, súper estudiosa, en todo le iba muy bien (…) fue algo que no, no, no. ¿Quién iba a contar con algo así? Nadie".

Sebastián Monsalve perdió a su hijastro Juan David Hincapié en la tragedia:

Era un buen hijo. Me respetaba. Llevábamos una amistad. Más que papá, llevábamos una amistad. Era la alegría de la familia. Era el de la unión. Era un pelado sano. No le hacía daño a nadie.

Los cuerpos de los 17 muertos en accidente en Segovia serán entregados

Los cuerpos de las 17 víctimas fueron trasladados a Medicina Legal en una dolorosa caravana de vehículos oficiales de la Sijín de la Policía, mientras las familias aguardan su entrega para realizar las exequias.

La Gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo. La noticia ha generado conmoción no solo en Antioquia, sino en todo el territorio colombiano.

Desde tempranas horas, vecinos y personas ajenas a las familias afectadas se acercaron al Liceo Antioqueño para colocar velas y expresar su solidaridad. Las fotografías de los 16 jóvenes fallecidos fueron ubicadas en la entrada del establecimiento educativo, convirtiéndose en un improvisado memorial donde la*comunidad de Bello rinde homenaje a las víctimas.

