Para el 45,2% de los empresarios colombianos, principal desafío es el incremento en los costos

El 45,2% de los empresarios colombianos ve el incremento en los costos como uno de los principales desafíos que enfrenta su organización, seguido de un 25,60% que ve el aumento en el costo de adquisición de clientes como el principal reto y un 24% que considera la desaceleración del crecimiento como la situación más significativa por superar.

Estos son los principales resultados de la encuesta “¿Percepción o realidad? El impacto de la nueva realidad mundial en las compañías de Latinoamérica” realizada por HubSpot, plataforma líder de CRM para empresas en expansión.

El estudio de HubSpot, que consultó a más de 1.000 tomadores de decisión de compañías de Colombia, México, Chile y España de diversos sectores, consultó a los empresarios colombianos sobre cómo las condiciones económicas actuales a nivel mundial han afectado sus organizaciones, ante lo cual el 38,8% piensa que estas condiciones han sido negativas de alguna manera para su organización y únicamente el 44,4% tiene una percepción positiva sobre el futuro próximo al que se van a enfrentar. El 55,6% considera que el futuro puede ser puede ser cambiante y retador, por lo cual está evaluando ajustes en su estrategia o modificándola para así velar por su sostenibilidad.

Pero las condiciones económicas mundiales no son la única dificultad a la que deben enfrentarse las empresas colombianas. La transformación digital, que se consideró como una herramienta para superar la crisis a la que se enfrentaron las organizaciones con la pandemia, generó una sobrecarga digital que ha llevado a una crisis de desconexión dentro de las empresas y entre las empresas y sus clientes.

La cantidad de plataformas, aplicaciones y herramientas tecnológicas que adquieren las compañías ha aumentado de forma exponencial, pero muchas no están conectadas con un objetivo, ni entre ellas, y no son amigables ni realmente productivas. De igual forma, la cantidad de datos que una empresa puede recopilar sobre sus consumidores está en constante crecimiento, pero no se sabe cómo conectarlos ni utilizarlos.

Al interior de las compañías también se ha generado saturación y apatía por la tecnología, pues las relaciones entre las personas, también transformadas por la pandemia y el trabajo en casa, son ahora mediadas por gran cantidad de plataformas no conectadas entre sí: e-mails, reuniones virtuales y chats que han abrumado a los colaboradores de las organizaciones.

“Toda esta dinámica ha generado que, además de la desconexión, haya una crisis de desconfianza de parte de los clientes, consumidores y colaboradores hacia las empresas, todo lo contrario de lo que se pensaba que generaría la tecnología y la multiplicidad de recursos y formatos digitales, pues lejos de facilitar el trabajo, ha impuesto un reto enorme. Las organizaciones pensaron en equiparse lo mejor posible en términos de tecnología, pero no pensaron en cómo conectar todos estos componentes entre sí.”, explica Camilo Clavijo, General Manager de HubSpot para Latinoamérica, plataforma líder de CRM para empresas en expansión.

Para Colombia, el análisis reveló que solo el 33,2% de los empresarios consultados considera que los datos e información de su organización están totalmente conectados y solo un 40% afirma que su compañía crea conexiones muy fuertes con sus clientes.

Un camino a seguir

La clave para que las empresas logren superar los retos que imponen la crisis de desconexión y desconfianza y la realidad mundial es implementar dinámicas de conexión profunda, personalizada y significativa para conectar con sus clientes, quienes buscan pertenencia, experiencias de compra y ser conocidos y valorados a lo largo de sus interacciones con la empresa. De acuerdo con Shelley Pursell, Directora de Marketing para Latinoamérica e Iberia de HubSpot “Esto influye, sin duda, en el crecimiento de las organizaciones y, a futuro, aquellas que sobrevivirán serán las que se centren en la conexión con el cliente, no en su gestión, y aquellas que tengan una visión integral de la experiencia del consumidor.”

Los empresarios son conscientes de la necesidad de potencializar su relación con sus clientes y colaboradores estableciendo conexiones profundas y significativas con ellos, pues dentro de la encuesta realizada por HubSpot se encontró que el 98,80% considera que conectar de manera efectiva con sus clientes tiene un impacto económico positivo para su organización y el 96,80% considera adecuado incluir la conexión estratégica con sus clientes como una de las prioridades de su organización para 2023.

Así mismo, los empresarios ven la tecnología como una herramienta de crecimiento, ya que dentro de las medidas que están siendo tomadas o se planean tomar en los próximos 18 meses en su organización, el 40% apuesta por el aumento en la eficiencia y en la automatización y el 46,80% está dispuesto a invertir en nuevas herramientas tecnológicas o plataformas que agreguen valor a su compañía.

“Las crisis son oportunidades para evolucionar y encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Tenemos la posibilidad de establecer esa conexión que necesitamos a través de ecosistemas tecnológicos y digitales pero que realmente sean funcionales, productivos y encaminados hacia un objetivo. Estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a crecer en este nuevo mundo proporcionando estrategias, tecnología y comunidades que fomenten conexiones más profundas.”, concluye Camilo Clavijo, General Manager de HubSpot para Latinoamérica.