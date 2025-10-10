Empresas reducen costos en más de 40% gracias a plataformas de IA

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un privilegio reservado a las grandes corporaciones. Hoy, gracias a nuevas soluciones modulares y de bajo código, empresas de distintos tamaños están accediendo a herramientas que les permiten reducir costos, automatizar tareas y acelerar su crecimiento sin depender de infraestructura tecnológica costosa.

La compañía estadounidense JumpCube, especializada en soluciones de IA empresarial, lidera esta transformación con una plataforma que integra tres capas estratégicas: automatización de procesos, mejora de la experiencia del cliente y optimización de decisiones basadas en datos.

Su propuesta se centra en permitir una adopción gradual, donde cada empresa puede empezar por el área más crítica, medir resultados y escalar a medida que crece, así lo indicó Mauricio Lince, cofundador y CEO de la empresa:

Reducimos riesgos, aceleramos el time-to-value y ofrecemos una escalabilidad progresiva que optimiza cada peso invertido.

RELACIONADO Tiempo límite que tienen los fondos de ahorro para reconocer la pensión a colombianos

¿Cómo ahorrar 40% en costos con IA para empresas?

La fórmula está dando resultados: los clientes reportan ahorros superiores al 40% en procesos automatizados y retornos de inversión en menos de seis meses.

Uno de los casos más representativos es el de Altipal, una de las principales distribuidoras de productos de consumo masivo en Colombia. En apenas 12 semanas, la empresa rediseñó su operación de servicio al cliente con el apoyo de JumpCube.

La integración de IA generativa con AWS Bedrock y Amazon Connect permitió desplegar un asistente virtual que atiende múltiples canales —WhatsApp, Instagram y web— y se comunica de forma natural con los sistemas Salesforce (CRM) y Dynamics (ERP).

El impacto fue inmediato: reducción del 100% en los tiempos de creación de casos, 30% de consultas resueltas directamente por IA y una precisión superior al 80% en la comprensión del lenguaje natural.

Además, los agentes humanos redujeron su carga de trabajo en un 20%, concentrándose en tareas más estratégicas. El resultado: atención más ágil, clientes más satisfechos y una operación más eficiente.

RELACIONADO Expertos cuestionaron fuertemente la controversial propuesta de Colpensiones sobre traslado de ahorros

Lo que ofrece IA para el servicio al cliente

El modelo de JumpCube combina tecnología low-code con soluciones paramétricas ya validadas, lo que simplifica la implementación y reduce los tiempos de despliegue. En lugar de rediseñar por completo su estructura digital, las compañías pueden incorporar módulos a su propio ritmo, según las necesidades inmediatas.

Pero la transformación no se limita al servicio al cliente. En logística, la IA permite anticipar la demanda y optimizar inventarios; en recursos humanos, mejora la selección de talento; y en operaciones, asegura una atención constante con respuestas personalizadas. Todo esto sin que los costos crezcan al mismo ritmo que la operación.

La IA se convierte en el motor más potente de rentabilidad y competitividad. Cada vez más empresas en América Latina están apostando por soluciones que democratizan su acceso, eliminan las barreras tecnológicas y multiplican el impacto de cada inversión.