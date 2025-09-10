¿Ahorrar en pesos o dólares? La IA reveló la estrategia para proteger el capital

La eterna pregunta que ronda a los ahorradores e inversores en Colombia se centra en la moneda ideal para proteger y hacer crecer su capital.

Con un panorama económico que combina la dinámica local del peso colombiano y la estabilidad percibida del dólar estadounidense, la decisión sobre si es mejor ahorrar en pesos o en dólares en Colombia no tiene una respuesta única, sino que depende de los objetivos financieros y el horizonte de tiempo.

Analistas y entidades financieras coinciden en que la diversificación y el conocimiento de las variables macroeconómicas son clave para tomar una decisión informada.

¿Qué riesgos implica ahorrar exclusivamente en pesos colombianos?

Ahorrar únicamente en pesos conlleva la exposición directa al riesgo de inflación y a la devaluación de la moneda local. El Banco de la República, como autoridad monetaria, establece metas de inflación, pero cuando esta se dispara, el poder adquisitivo del peso disminuye.

Según datos recientes del DANE, una inflación alta implica que, si el dinero está guardado en una cuenta de ahorro tradicional que paga intereses muy bajos, el capital está perdiendo valor real.

Por otro lado, aunque el peso puede ofrecer oportunidades de rendimiento a través de instrumentos locales como los Certificados de Depósito a Término (CDT) o los fondos de inversión colectiva (FIC), que pueden superar la inflación, estos rendimientos están sujetos a la política de tasas de interés del BanRep.

La principal ventaja del ahorro en pesos es la facilidad de acceso y liquidez para gastos cotidianos o inversiones a corto plazo dentro del país. Sin embargo, para objetivos a largo plazo, como la educación o el retiro, la volatilidad del peso sugiere la necesidad de buscar refugios de valor más estables.

¿Qué beneficios ofrece el ahorro en dólares para la economía personal?

El principal atractivo del dólar es su rol como moneda de reserva internacional y su relativa estabilidad frente al peso. El ahorro en dólares se percibe como una cobertura natural contra la devaluación del peso colombiano.

Cuando el dólar se fortalece (la tasa de cambio sube), el valor de los ahorros expresados en pesos se incrementa, protegiendo el capital de la inestabilidad local. Es por esto que, para objetivos de ahorro a largo plazo o para quienes tienen planes de gasto futuro en el exterior (viajes, compras internacionales, etc.), la inversión en la divisa extranjera es altamente recomendable.

Fuentes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y expertos en mercados de capitales sugieren que la diversificación, invirtiendo una parte del patrimonio en pesos (para gastos e ingresos) y otra en divisas fuertes, ofrece un equilibrio óptimo.

Invertir en dólares puede hacerse a través de cuentas de ahorro en el exterior, bonos globales o fondos de inversión que replican activos en moneda extranjera.

La conclusión de los expertos es que, si bien el peso ofrece oportunidades de rentabilidad, si es mejor ahorrar en pesos o en dólares en Colombia para proteger el poder adquisitivo a largo plazo, la balanza se inclina a favor de incluir una porción significativa en la divisa norteamericana.