Expertos cuestionaron fuertemente la controversial propuesta de Colpensiones sobre traslado de ahorros

La controversia en torno al sistema pensional colombiano se intensifica con la reciente solicitud de Colpensiones de trasladar nueve billones de pesos provenientes de los ahorros privados de trabajadores de alto riesgo a sus arcas. Esta medida, que afectaría a profesionales como bomberos y pilotos (actividades de alto riesgo), ha despertado inquietud en el sector financiero y entre los afiliados.

RELACIONADO Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

Según se ha informado, estos recursos corresponden a las cotizaciones de trabajadores que, debido a la naturaleza de sus labores, aportan un 26% de su salario al sistema pensional. De este porcentaje, el 4% proviene directamente del descuento de nómina del trabajador, mientras que el 22% restante es aportado por el empleador.

¿Cuál es la polémica propuesta?

La propuesta del gobierno ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y viabilidad. Críticos argumentan que esta medida podría poner en riesgo el sistema pensional al convertir el ahorro de largo plazo en gasto de corto plazo. “Una muy mala idea que pone todavía más en riesgo el sistema pensional y que valida las críticas hacia la reforma”, sostuvo Julio César Iglesias.

RELACIONADO Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

La principal preocupación radica en el destino que se daría a estos fondos. El dinero se utilizaría para contribuir con el pilar solidario y pagarles a los tres millones de adultos mayores que nunca les pagaron el bono pensional. Sin embargo, esta redistribución de recursos plantea interrogantes sobre los derechos de los afiliados y el deber fiduciario de los fondos privados.

¿Qué pasará con esta posibilidad?

Los fondos de pensiones han manifestado que estudiarán la viabilidad jurídica de esta solicitud del Gobierno. Aseguran que existen derechos fundamentales de los afiliados que deben ser respetados, como la elección del fondo en el que están y el derecho al proceso de doble asesoría para cualquier traslado.

La idea de utilizar ahorros de trabajadores activos para financiar pensiones de quienes no han cotizado suficiente ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad y equidad del modelo propuesto.