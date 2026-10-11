Decisión del Consejo de Estado: Reactivan norma que facilita despidos bajo esta condición

Una reciente decisión judicial del Consejo de Estado modificó el panorama del derecho laboral en el país, al tumbar temporalmente una prohibición gubernamental que impedía fijar etapas de prueba en determinados vínculos contractuales.

La medida cautelar reabre el debate sobre la flexibilidad en la terminación de contratos en el territorio nacional.

El alto tribunal aceptó los argumentos presentados en una demanda de nulidad parcial y decidió suspender provisionalmente la disposición del Gobierno nacional que establecía restricciones tajantes sobre los contratos de aprendizaje, abriendo de nuevo la puerta para que los empleadores puedan prescindir de personal bajo condiciones específicas de ley.

¿Por qué se reactivo la decisión?

El núcleo de la controversia jurídica gira en torno al alcance normativo de los decretos reglamentarios expedidos frente a las modificaciones del mercado laboral.

Ciudadanos demandantes argumentaron ante la corporación que el Ejecutivo excedió sus facultades al prohibir por decreto lo que las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo permitían.

Con la suspensión de esta prohibición, se reactiva la figura del periodo de prueba bajo los parámetros legales tradicionales. Esto significa que las compañías recuperan un margen de maniobra jurídico para evaluar las aptitudes del trabajador durante las primeras semanas de vinculación y finalizar el contrato unilateralmente si no se cumplen las expectativas, sin que ello represente una indemnización por despido injustificado.

Requisitos obligatorios para aplicar el periodo de prueba

Frente a la incertidumbre que genera esta reactivación en los departamentos jurídicos de las empresas y en la fuerza laboral, los expertos recuerdan que el uso de esta herramienta está estrictamente reglamentado para evitar abusos corporativos.

Debe constar por escrito: Si no existe una estipulación clara y explícita dentro del contrato laboral o de aprendizaje desde el primer día, se entiende que el vínculo carece de este beneficio y operarán las reglas generales de estabilidad.

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