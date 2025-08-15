PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025
Durante el primer semestre del año el PIB presentó un crecimiento de 2,4%.
agosto 15 de 2025
11:40 a. m.
Este 15 de agosto el Dane reveló el dato de Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia para el segundo trimestre de 2025, presentando un crecimiento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024.
El informe detalló que ls actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado para este periodo del año fueron:
- Comercio al por mayor y al por menor
- Reparación de vehículos automotores y motocicletas
- Transporte y almacenamiento
Otros sectores que aportaron al crecimiento del país
- Alojamiento y servicios de comida: crece 5,6%
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: crece 3,8%
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: crece 1,8%.
Sectores que no tuvieron crecimiento económico en el país
- Comercio: decrece -3,5%
- Explotación de minas y canteras: decrece -10.2%
- Todo lo relacionado al ramo de minas, petróleo, gas, carbón está en negativo para el segundo trimestre del año:
- Extracción de petróleo crudo y gas natural: -6,9%
- Extracción de minerales metalíferos: -20%
- Extracción de carbón de piedra y lignito: -14,6%