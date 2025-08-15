CANAL RCN
Economía

PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025

Durante el primer semestre del año el PIB presentó un crecimiento de 2,4%.

PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025
Foto: Dane

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 15 de agosto el Dane reveló el dato de Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia para el segundo trimestre de 2025, presentando un crecimiento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024.

El informe detalló que ls actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado para este periodo del año fueron:

  • Comercio al por mayor y al por menor
  • Reparación de vehículos automotores y motocicletas
  • Transporte y almacenamiento
Gobierno activó la cláusula de escape: déficit fiscal llegaría al 7,1% del PIB en 2025
RELACIONADO

Gobierno activó la cláusula de escape: déficit fiscal llegaría al 7,1% del PIB en 2025

Otros sectores que aportaron al crecimiento del país

  1. Alojamiento y servicios de comida: crece 5,6%
  2. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: crece 3,8%
  3. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: crece 1,8%.
El PIB de Colombia creció 2,7% en el primer trimestre de 2025: Dane
RELACIONADO

El PIB de Colombia creció 2,7% en el primer trimestre de 2025: Dane

Sectores que no tuvieron crecimiento económico en el país

  1. Comercio: decrece -3,5%
  2. Explotación de minas y canteras: decrece -10.2%
  3. Todo lo relacionado al ramo de minas, petróleo, gas, carbón está en negativo para el segundo trimestre del año:
  4. Extracción de petróleo crudo y gas natural: -6,9%
  5. Extracción de minerales metalíferos: -20%
  6. Extracción de carbón de piedra y lignito: -14,6%
Banco de la República congeló su tasa de interés en 9,25% pese a caída de la inflación
RELACIONADO

Banco de la República congeló su tasa de interés en 9,25% pese a caída de la inflación

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

Nequi

Nequi regalará dinero a usuarios que activen su llave Bre-B antes del 11 de septiembre

Dian

DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025

Otras Noticias

Narcotráfico

Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

El Ejército Nacional se enfrentó a presuntos integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz durante un control en zona rural del Tolima.

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

La especialista reveló algunos de los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados y opciones para reducir los riesgos.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!