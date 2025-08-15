PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025

Este 15 de agosto el Dane reveló el dato de Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia para el segundo trimestre de 2025, presentando un crecimiento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024.

El informe detalló que ls actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado para este periodo del año fueron:

Comercio al por mayor y al por menor

Reparación de vehículos automotores y motocicletas

Transporte y almacenamiento

Otros sectores que aportaron al crecimiento del país

Alojamiento y servicios de comida: crece 5,6% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: crece 3,8% Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: crece 1,8%.

Sectores que no tuvieron crecimiento económico en el país