El panorama laboral en Colombia dio un giro tras la aprobación y entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral). Uno de los puntos más esperados y debatidos fue la modificación del horario nocturno, una medida que busca devolver a los trabajadores el pago por laborar en horas que antes se consideraban diurnas.

Anteriormente, según la Ley 789 de 2002, la jornada nocturna comenzaba a las 9:00 p. m. Sin embargo, con el nuevo marco legal que empezó a regir plenamente desde el 25 de diciembre de 2025, el sol "se oculta" más temprano para la ley laboral: ahora el recargo nocturno se reconoce a partir de las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Este cambio implica que los empleados que terminan sus turnos después de las siete de la noche ganan dos horas adicionales de recargo del 35 % por cada jornada, un ajuste que impacta directamente en el bolsillo de miles de colombianos en sectores como la seguridad, la salud y el comercio.

En esto le queda el recargo nocturno si gana el mínimo de 2 millones: haga cuentas

Con el inicio de 2026, el Gobierno Nacional oficializó que el ingreso mensual de un trabajador que devenga el salario mínimo (incluyendo el auxilio de transporte) llega a los $2.000.000. Desglosando esta cifra, el salario básico quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095.

Si usted es de los que gana esta cifra base y trabaja después de las 7:00 p. m., es fundamental que aprenda a calcular cuánto dinero extra debe recibir por cada hora laborada bajo el nuevo esquema.

Para calcular cualquier recargo, lo primero es saber cuánto vale su hora de trabajo sin beneficios adicionales. Con un salario básico de $1.750.905, y teniendo en cuenta que la jornada laboral en 2026 se redujo a 42 horas semanales (según la Ley 2101 de 2021), el cálculo se hace sobre un promedio de 210 horas mensuales (o el estándar legal vigente según su contrato):

Fórmula: $ 1.750.905 / 210 horas = $ 8.337 (Valor hora ordinaria).

El recargo nocturno en Colombia es del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria. Es importante aclarar que este pago se suma a la hora que ya le están pagando por su jornada normal.

Valor del recargo: $8.337 x 0.35 = $2.918.

Total por hora nocturna trabajada: $8.337 + $2.918 = $11.255

Antes de la reforma, si usted trabajaba de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., solo le pagaban una hora de recargo (de 9 a 10 p. m.). Con el cambio actual, ahora le deben pagar tres horas con recargo (de 7 a 10 p. m.).

Al mes, un trabajador que cumpla este horario de lunes a viernes podría ver un incremento de aproximadamente $116.720 adicionales solo por esas dos horas que antes se consideraban diurnas.

Tenga en cuenta que si estas horas superan su jornada máxima legal, ya no se liquidarían como recargo nocturno simple (35 %), sino como hora extra nocturna, la cual tiene un recargo del 75 %.