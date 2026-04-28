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EE. UU. cambia las reglas de visa: estas dos preguntas podrían hacer que se la nieguen

Responder mal estas dos preguntas podría llevar a que la visa sea negada.

Visa americana
FOTO: Freepik

Nicolás Martínez Sánchez

abril 28 de 2026
09:04 p. m.
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Partiendo de las últimas directrices del Departamento de Estado de Estados Unidos, se les ordena a las embajadas que les nieguen la visa a las personas que tengan miedo de regresar a su país.

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The Washington Post reveló en exclusiva los detalles de esta medida, la cual tendría el efecto de regular las solicitudes de asilo. La decisión responde a lo anunciado por un tribunal federal sobre una declaración del presidente Donald Trump.

EE. UU. quiere limitar los asilos

Las cifras de Estados Unidos apuntan a que hay un alto número de extranjeros solicitando asilo, por lo que se necesitaría ponerles freno. Por eso, los funcionarios de la embajada deberán hacer dos preguntas.

“¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”: estas son.

“Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa”, enfatizó el Departamento de Estado sobre el paso a seguir después de la respuesta.

Las dos preguntas que podrían negar la visa

En pocas palabras, si la persona dice que sí, será motivo suficiente para negar el visado.

Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, declaró lo siguiente en diálogo con The Washington Post: “Están tratando de eliminar sistemáticamente cualquier vía por la que una persona protegida pueda buscar protección”.

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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), explica que la solicitud de asilo corresponde a aquellas personas que demuestren la necesidad de protección internacional.

Este mecanismo ha sido efectivo históricamente para las víctimas de las guerras, persecuciones y violaciones de derechos humanos. Ha sido tal que, a finales de junio de 2025, aproximadamente 8.4 millones de personas estaban a la espera de la solicitud.

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