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Indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del alcalde Galán

Los presuntos hechos fueron denunciados por el concejal Ángelo Schiavenato.

Foto: CNE y Alcaldía de Bogotá.
Foto: CNE y Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
07:10 p. m.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar sobre presuntas irregularidades en la financiación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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Los supuestos hechos fueron denunciados por el concejal Ángelo Schiavenato. Sostuvo que, al parecer, para la fecha de las elecciones, Mercantil Colpatria habría donado 250 millones de pesos y el Grupo Bolívar unos 100 millones de pesos.

¿Cuáles son los presuntos hechos denunciados?

El CNE fijó en 2023 que el tope máximo de gastos para la campaña era de 5.257 millones de pesos y, acorde a la Ley Estatuaria 1475 de 2011, se estableció que la financiación privada y aportes individuales es de máximo el 10 % del valor total de los gastos permitidos para la campaña.

Para el caso de la contienda de hace tres años, ese 10 % entonces correspondió a $ 525.746.339. Asimismo, se debe tener en cuenta que otra ley establece la inhabilidad para contratar a quienes financien campañas políticas con aportes superiores al 2 % de las sumas máximas autorizadas.

Esto, entonces, impide que celebren contratos con entidades públicas durante la gestión del candidato elegido. Bajo este marco legal, para las elecciones de 2023, el 2 % quedó en $ 105.149.267.

Los presuntos hechos fueron denunciados por el concejal Ángelo Schiavenato, quien aseguró que, con base en el reporte Cuentas Claras, la campaña de Galán habría recibido $ 35 millones por parte de la compañía de Seguros Bolívar, $ 35 millones de Seguros Comerciales Bolívar y $ 30 millones del Banco Davivienda. El total, entonces, habría sido de 100 millones de pesos.

CNE abrió la indagación preliminar

También mencionó un posible aporte de Mercantil Colpatria por 250 millones de pesos. Recordó, además, la fusión societaria que hubo en 2025 con Davivienda.

Schiavenato afirmó que, en 2024, ya con Galán como alcalde, presuntamente se habría adjudicado un contrato entre FONCEP y la fiduciaria del banco para el manejo de tres billones de pesos.

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Señaló que la fiduciaria mencionada hace parte de la estructura corporativa del banco y del Grupo Bolívar.

Tras estos hechos, el concejal aseguró que el monto total de la financiación proveniente del grupo empresarial habría superado el umbral del 2 % del tope de gastos, por lo que aplicaría la restricción de contratación.

El CNE avocó conocimiento y requirió los informes de ingresos y gastos de la campaña, así como los certificados de los aportes que habrían hecho las entidades privadas. De igual forma, requirió al partido Nuevo Liberalismo.

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