¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia? Esto es lo que debe tener en cuenta

Cada vez más colombianos deciden dejar la casa de sus padres para vivir solos. De hecho, la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE reveló que los hogares unipersonales ya representan el 20,2% del total en el país.

Sin embargo, detrás de esa decisión hay un reto económico importante: contar con el dinero suficiente para asumir los gastos de instalación y el costo mensual de mantener una vivienda.

¿Cuánto dinero necesita para independizarse?

Según un análisis realizado por Colfondos, una persona que quiera vivir sola en una ciudad principal debe contar con un ahorro previo de entre $4.450.000 y $7.800.000, monto que cubre los principales gastos de la mudanza y el inicio de la nueva etapa.

Entre los costos que deben contemplarse están el primer mes de arriendo y los trámites relacionados con el contrato, cuyo valor oscila entre $1.000.000 y $1.500.000. A esto se suma el trasteo, que puede costar entre $150.000 y $300.000.

También será necesario invertir en electrodomésticos básicos, como nevera y lavadora, con un presupuesto estimado entre $2.000.000 y $3.500.000, además del mobiliario y el menaje del hogar, que pueden representar entre $1.300.000 y $2.500.000.

¿Cuánto cuesta mantener una vivienda mes a mes?

Una vez instalada, una persona deberá destinar entre $2.000.000 y $3.100.000 mensuales para cubrir gastos como arriendo, servicios públicos y alimentación.

Los expertos recomiendan que el valor del arriendo no supere el 30% de los ingresos, con el fin de mantener un equilibrio financiero y evitar dificultades para cubrir el resto de las obligaciones.

Además, aconsejan reducir gastos innecesarios, como pedir comida a domicilio con frecuencia, y optar por cocinar en casa y planificar las compras del mercado.

¿La ciudad donde vive influye en el presupuesto?

Sí. El costo de independizarse cambia dependiendo de la ciudad y de la forma de movilizarse.

En Bogotá, vivir en sectores alejados puede reducir el valor del arriendo, pero implica destinar cerca de $150.000 mensuales al transporte público.

En Medellín, las viviendas cercanas al sistema integrado suelen tener precios más elevados.

Mientras tanto, en ciudades como Cali y Barranquilla, muchas personas utilizan motocicleta, lo que representa un gasto aproximado de $250.000 mensuales entre combustible, parqueaderos y obligaciones como el SOAT.

Los especialistas también advierten que depender constantemente de taxis o aplicaciones de transporte puede elevar ese rubro por encima de los $350.000 mensuales, afectando el presupuesto sin que muchas personas lo perciban.

¿Cómo evitar que la independencia se convierta en un problema financiero?

Desde Colfondos señalan que la clave está en planificar antes de mudarse. Ahorrar con anticipación, construir un fondo de emergencia y aprovechar herramientas como las cesantías puede marcar la diferencia entre una independencia sostenible y un endeudamiento prematuro.

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La entidad recuerda que las cesantías pueden convertirse en un apoyo importante para quienes proyectan comprar vivienda en el futuro. De hecho, asegura que el 35% de los retiros de cesantías se destina a la compra o mejora de vivienda.

¿Por qué es importante contar con un fondo de emergencia?

Vivir solo implica asumir completamente cualquier imprevisto, desde una reparación en la vivienda hasta una urgencia médica.

Por eso, los expertos recomiendan crear un fondo equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos, lo que permitirá afrontar situaciones inesperadas sin recurrir a créditos o endeudamiento.

En ese sentido, concluyen que la verdadera independencia no comienza el día en que se reciben las llaves de un apartamento, sino cuando existe una planificación financiera que permita sostener ese proyecto de vida a largo plazo.