¿Cuánto subirá el recibo del agua en Bogotá y por qué? Conozca los detalles del incremento

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó una noticia que tocará directamente el bolsillo de los ciudadanos: a partir de los ciclos de facturación de julio de 2026, se aplicará un incremento en las tarifas del servicio de agua y saneamiento en la capital del país y los municipios aledaños que se abastecen de la red principal.

La medida ha generado preocupación entre los usuarios, quienes ya venían asumiendo variaciones por las medidas de racionamiento y consumo responsable implementadas en los últimos meses.

¿Por qué sube el recibo del agua en Bogotá?

De acuerdo con el informe técnico presentado por el Acueducto, el ajuste tarifario no responde a una decisión arbitraria, sino a la aplicación de la regulación nacional vigente (Resolución CRA 943 de 2021). Las tres razones principales del incremento son:

El acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el tope legal que obliga a actualizar los costos de referencia del servicio.

El encarecimiento de los insumos químicos necesarios para la potabilización del agua y la energía eléctrica requerida para el bombeo de las plantas de tratamiento.

La necesidad de financiar la modernización de las redes de alcantarillado y asegurar el abastecimiento ante los retos climáticos actuales.

El aumento se aplicará de manera gradual según el estrato socioeconómico, buscando mitigar el impacto en las familias de menores ingresos a través de los subsidios existentes.

¿Cómo afectará este incremento a su bolsillo?

El impacto en la factura final dependerá exclusivamente del estrato y del nivel de consumo de cada hogar.

Estratos 1 y 2: Incremento leve - Mantienen subsidios máximos de ley sobre el consumo básico.

Estratos 3 y 4: Incremento moderado - Impacto directo según los metros cúbicos consumidos.

Estratos 5 y 6: Incremento pleno - Asumen el costo total más el aporte solidario de ley.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las prácticas de ahorro de agua, recordando que la mejor manera de contrarrestar el alza en la tarifa es reduciendo el consumo de metros cúbicos mensuales.

En las próximas semanas, la EAAB habilitará en su portal web una calculadora virtual para que cada ciudadano pueda proyectar el valor aproximado de su próximo recibo.