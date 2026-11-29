La terminación de un contrato laboral, ya sea por decisión propia o por despido, suele generar inquietudes relevantes respecto a las obligaciones financieras vigentes. Cuando se cuenta con un crédito de libranza, es fundamental comprender cómo opera el recaudo de las cuotas una vez que cesa el pago del salario mensual por parte del empleador.

En términos legales y financieros, la obligación crediticia no se extingue, pero tampoco se pierden las condiciones acordadas en el contrato inicial. El cambio radica exclusivamente en el mecanismo mediante el cual se realiza el pago mensual.

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Esto cambia con el crédito de libranza si sale de su trabajo

La característica principal del crédito de libranza es la autorización irrevocable de descuento directo sobre la nómina o mesada pensional. No obstante, al finalizar el vínculo laboral, la empresa empleadora deja de actuar como agente retenedor y pagador ante la entidad financiera.

A partir de la fecha de desvinculación, usted asume de manera directa la responsabilidad del pago de la cuota mensual. En consecuencia, deberá efectuar los abonos correspondientes a través de los canales de recaudo habilitados por el banco, cooperativa o entidad operadora (transferencias electrónicas, pagos en línea o corresponsales autorizados), respetando estrictamente las fechas de vencimiento estipuladas en su plan de pagos original.

Una de las principales preocupaciones tras la culminación de un contrato es la afectación de las prestaciones sociales. En jurisdicciones como Colombia, donde esta modalidad está regulada por la Ley 1527 de 2012, la entidad financiera no está facultada para descontar de forma automática el saldo total de la deuda de su liquidación laboral, salvo que exista una autorización expresa y específica firmada por usted al momento de suscribir el pagaré o el contrato de crédito.

Por regla general, el empleador únicamente debe retener y girar a la entidad el valor correspondiente a la cuota del período en curso —siempre que esta se haya causado dentro del último ciclo de nómina— y notificar formalmente la novedad de retiro.

El remanente de la liquidación le pertenece íntegramente para atender sus compromisos personales durante el período de transición laboral.

La pérdida del empleo o el cambio de empresa no faculta a la entidad financiera para modificar unilateralmente los términos del préstamo.

La tasa de interés, el plazo y el valor de las cuotas se mantienen invariables, siempre que el titular cumpla oportunamente con sus obligaciones mensuales. El banco no puede exigir la cancelación anticipada de la totalidad del capital por el simple hecho de haber terminado el convenio de recaudo con su anterior empleador.