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‘Cambiatón’ de Jumbo y Metro: entrega tu televisor usado y recibe $200.000 para estrenar uno nuevo

Una iniciativa con impacto social que convierte tu viejo televisor en una oportunidad para ayudar a otros en Colombia.

Foto: Freepik

Rafael Navas

abril 16 de 2026
06:39 p. m.
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Bajo la campaña “Con Jumbo y Metro es más mundial porque ganamos todos”, las marcas lanzan ‘Cambiatón’, una iniciativa que invita a los colombianos a renovar su televisor mientras contribuyen a una causa social.

Esta campaña busca dar una segunda vida a los televisores usados, mediante una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Los equipos recolectados serán donados a comunidades que no cuentan con acceso a este tipo de tecnología, generando bienestar y cerrando brechas.

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¿Cómo funciona la ‘Cambiatón’ de Jumbo y Metro?

La dinámica es sencilla: entre el 16 y el 19 de abril, los clientes podrán llevar su televisor usado a los puntos habilitados en tiendas seleccionadas de Jumbo y Metro, en el horario de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

A cambio, recibirán un bono de $200.000 para la compra de un televisor nuevo en cualquier tienda a nivel nacional.

Esta iniciativa promueve el consumo responsable, la reutilización y el acceso a nuevas tecnologías. Además, busca que todos los hogares colombianos tengan la mejor pantalla para disfrutar de la emoción del fútbol durante el la Copa Mundial de la FIFA.

Tiendas participantes en la ‘Cambiatón’

La actividad estará disponible en las siguientes tiendas y ciudades:

Jumbo:

  • Bogotá: Hayuelos y Calle 170
  • Medellín: La 65
  • Cali: Valle de Lili
  • Cartagena: Caribe Plaza

Metro:

  • Cúcuta: Libertadores
  • Bogotá: Bosa

Una campaña que multiplica la ayuda

Como parte de su compromiso social, Jumbo y Metro donarán un televisor nuevo por cada 10 televisores recolectados, ampliando el impacto de la iniciativa y beneficiando a más comunidades en el país.

De esta manera, cada televisor entregado no solo representa un beneficio para quien lo cambia, sino también una oportunidad para compartir y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

Una oportunidad por tiempo limitado

La ‘Cambiatón’ estará vigente por tiempo limitado y aplica términos y condiciones. Es una oportunidad ideal para renovar tu televisor, disfrutar del fútbol con mejor tecnología y, al mismo tiempo, aportar a una causa social.

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