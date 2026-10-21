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Colombianos con pocas semanas cotizadas de pensión podrán acceder a subsidio: de esto se trata

Este es el subsidio para pensionados destinado a personas con pocas semanas cotizadas en Colombia.

Subsidios en Colombia
Foto: Prosperidad Social y Freepik

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
12:01 p. m.
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El acceso a una pensión digna en Colombia representa uno de los retos socioeconómicos más importantes para la población en edad de retiro. Ante este panorama, el Gobierno Nacional mantiene en marcha mecanismos de apoyo dirigidos a mitigar la informalidad y la falta de continuidad en los aportes.

A través de iniciativas específicas, se busca que aquellos ciudadanos que cuentan con un historial limitado de cotizaciones puedan recibir un impulso económico para no perder la esperanza de consolidar su vejez.

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La estrategia principal detrás de este beneficio se canaliza mediante el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), operado a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

Este esquema de financiación compartida está diseñado para permitir que los trabajadores independientes, desempleados, personas en condición de discapacidad, madres sustitutas o FAMI, ediles y concejales puedan cubrir los aportes obligatorios al sistema pensional cuando no disponen de los recursos suficientes para costearlos en su totalidad.

Así opera el subsidio y quiénes pueden acceder

El funcionamiento del programa se basa en un modelo de cofinanciación. Dependiendo del grupo poblacional y de las condiciones socioeconómicas del beneficiario, el ciudadano debe asumir una porción menor de la cotización —la cual oscila generalmente entre el 20% y el 40% del valor total—, mientras que el porcentaje restante (entre el 60% y el 80%) es cubierto de manera directa por el Estado utilizando los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.

De esta forma, los aportantes logran mantener activo su historial en el sistema pensional sin que esto represente una carga financiera imposible de sostener en momentos de desempleo o bajos ingresos. Además, los afiliados bajo esta modalidad adquieren de inmediato cobertura frente a los riesgos amparados por el Sistema General de Pensiones, lo que incluye contingencias por invalidez, vejez y muerte.

En este último escenario, los familiares o sobrevivientes acreditados tienen derecho a las prestaciones de ley correspondientes, incluido el auxilio funerario.

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Para poder aplicar y ser admitidos dentro de los listados de beneficiarios de este programa de subsidio a los aportes, los ciudadanos deben cumplir rigurosamente con una serie de criterios estipulados en la normativa vigente:

  • Generalmente se exige tener entre 35 y 65 años, dependiendo de la población específica.
  • Contar con un mínimo previo de semanas acumuladas en el sistema (por lo regular se exigen al menos 300 semanas).
  • Estar afiliado activamente al sistema de salud, ya sea bajo el régimen contributivo (como cotizante o beneficiario) o en el régimen subsidiado.
  • Demostrar la imposibilidad económica de sufragar el costo total de la cotización mensual a pensión de forma independiente.

Las autoridades recuerdan que los interesados deben mantenerse atentos a los canales oficiales de información del Fondo de Solidaridad Pensional y de Colpensiones para verificar las aperturas de cupos, la actualización de convocatorias y la debida presentación de documentos indispensables como la historia laboral reciente y la cédula de ciudadanía ampliada.

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