Primer caso del virus Shamonda en humanos es detectado en Francia: lo transmiten los insectos

Un paciente gravemente inmunodeprimido, hospitalizado en Lyon, perdió la vida en medio de complicaciones cerebrales asociadas al virus Shamonda, convirtiéndose así en el primer caso documentado de transmisión humana de este patógeno en el mundo.

El fallecimiento, ocurrido a principios de este mes, fue confirmado conjuntamente por los ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia.

Las autoridades epidemiológicas manejan como principal hipótesis que la víctima contrajo la infección tras sufrir la picadura de un mosquito del género Culicoides.

Durante el primer semestre de 2026, se detectó una activa circulación del virus en el ganado francés, afectando de forma principal a la especie bovina, además de registrarse contagios esporádicos en equinos (caballos y asnos) y pequeños rumiantes (ovejas, cabras, entre otros).

OMS y Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades están al tanto:

Aunque el microorganismo ha circulado ampliamente por Asia y África a lo largo de varias décadas, no se había registrado un salto de especie hacia los seres humanos.

De acuerdo con el informe oficial emitido por los ministerios franceses, las severas afecciones neurológicas que afectaron, gravemente, el estado de salud del paciente estuvieron, con toda probabilidad, relacionadas con el virus.

Las investigaciones de carácter clínico, biológico y epidemiológico continúan en desarrollo dentro del territorio francés. Asimismo, los organismos internacionales de salud pública —incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)— ya fueron informados sobre los pormenores de este evento médico sin precedentes.

La cartera de Sanidad y la de Agricultura coinciden en que el hallazgo no representa un riesgo sanitario para la población general.