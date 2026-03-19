Abren 1.700 cupos para estudiar inglés gratis en Bogotá: así puede inscribirse

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva oportunidad para quienes buscan mejorar su perfil laboral.

Se trata del regreso del programa ‘Yes, Bogotá’, una iniciativa que ofrece cursos de inglés gratis y que en esta ocasión contará con 1.700 nuevos cupos. La convocatoria ya está abierta y los interesados podrán inscribirse hasta el domingo 22 de marzo de 2026 o hasta que se agoten los cupos disponibles.

Este programa, liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y operado por el Centro Colombo Americano, busca impulsar el bilingüismo en la ciudad y facilitar el acceso a empleos en sectores con alta demanda.

¿Quiénes pueden inscribirse a ‘Yes, Bogotá’?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que vivan en Bogotá, hayan terminado el bachillerato y cuenten con un nivel mínimo A2 de inglés. Este requisito será verificado mediante una prueba diagnóstica que permitirá ubicar a los participantes en niveles como A2, B1, B2 o incluso C1.

Aunque cualquier ciudadano que cumpla con estas condiciones puede aplicar, se dará prioridad a personas clasificadas en niveles A, B o hasta C9 del Sisbén, así como a población vulnerable.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico destacaron la importancia de este tipo de programas. “Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos fortaleciendo las oportunidades de formación que permiten a los bogotanos y a las bogotanas acceder a mejores empleos”, señaló Bibiana Quiroga Forero.

¿Qué incluye el curso de inglés gratis en Bogotá?

El programa ofrece una formación completa que va más allá de lo básico. Los estudiantes tendrán acceso a 96 horas de clases en vivo, acompañadas de 64 horas de trabajo autónomo, además de contenidos disponibles durante un año.

También incluye talleres de empleabilidad, habilidades blandas en inglés, clubes de conversación enfocados en entrevistas laborales y presentaciones, así como acompañamiento académico durante el proceso.

“Para el Centro Colombo Americano de Bogotá es muy valioso seguir aportando a este esfuerzo del Distrito por fortalecer el bilingüismo en la ciudad”, afirmó Janet Van Deren, gerente general de la entidad.

Los interesados pueden realizar su inscripción a través de la página oficial del programa. Esta es una oportunidad clave para quienes quieren avanzar en su carrera profesional, especialmente en sectores como tecnología, turismo, BPO y audiovisuales, donde el inglés es cada vez más necesario.